Piazza del Campidoglio, monta la protesta dei sostituti tassisti: “Comune emetta licenze gratuite”

Sono diversi tra uomini e donne armati di cartelli e fischetti, slogan urlati al megafono: che da stamattina (Giovedì 14 Marzo 2024) un centinaio di persone si sono riunite in piazza del Campidoglio per un presidio di protesta organizzato dal Comitato dei tassisti sostituti alla guida. Alcuni, circa una decina, poco fa, si sono incatenati a un passamano. Diversi gli striscioni esposti lungo le mura che costeggiano le scale, tra cui uno in cui si legge: “No al titolo oneroso”.

I manifestanti sono tassisti, se ne contano circa 900, che operano al posto degli effettivi titolari della licenza, corrispondendo a questi un canone. A differenza della protesta del novembre scorso, quando i tassisti sostituti sono scesi in piazza per chiedere un costo calmierato delle nuove licenze, che il Comune ha promesso di emettere entro il Giubileo del 2025, stavolta i manifestanti chiedono che una parte delle autorizzazioni sia rilasciata a titolo gratuito.

Tra i cartelli esposti in piazza, sono diversi quelli che richiamano trasmissioni televisive e riportano l’immagine del sindaco Roberto Gualtieri: su un manifesto si legge “Chi l’ha visto?” e su un altro “C’è posta per te”.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati