Piazza del Popolo si sveglia con un messaggio gigante: “8 e 9 vota 5 SÌ”

Questa mattina, venerdì 6 giugno, Piazza del Popolo si è svegliata con un messaggio chiaro ed inequivocabile: «8 e 9 vota 5sì».

Una scritta a caratteri cubitali che occupa più di metà della piazza, realizzata dal comitato studentesco per i 5Sì con l’obiettivo di rilanciare la mobilitazione in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno sul lavoro e la cittadinanza.

In anni di disinteresse verso la partecipazione alla vita democratica nel nostro paese, gli studenti e le studentesse delle scuole e delle università hanno deciso di scendere in piazza lanciando un messaggio.

“Con questa scritta – raccontano i portavoce del comitato – vogliamo dare un segnale forte: mentre il governo Meloni invita all’astensione e la RAI sta facendo passare in sordina questo appuntamento, noi scegliamo di farci vedere.»

L’azione si inserisce all’interno di una più ampia campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione promossa dal comitato, che in queste settimane ha organizzato oltre 100 assemblee, centinaia di volantinaggi, dibattiti pubblici e presìdi.

Stamattina infatti in tutte le scuole della regione sono stati fatti banchetti e flash mob per sensibilizzare al voto e per sostenere ancora una volta i 5 sì anche e soprattutto nei luoghi di formazione.

Il comitato invita tutte e tutti a partecipare al voto l’8 e 9 giugno e a sostenere con convinzione i 5 SÌ, per difendere diritti che riguardano ogni persona, lavoratore, studente e cittadino.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.