Piccoli Comuni nel Lazio, dalla Giunta Rocca un piano da 3,5 milioni per scuole e centri anziani

Un’iniezione di risorse fresche per contrastare l’abbandono dei territori interni e sostenere le famiglie che vivono nei centri minori.

Su proposta dell’assessore al Personale, alla Polizia Locale e agli Enti Locali Luisa Regimenti, la Giunta regionale guidata da Francesco Rocca ha approvato l’addendum al Piano triennale per i Piccoli Comuni.

La misura mette a disposizione 3,5 milioni di euro destinati alle realtà municipali del Lazio con popolazione fino a 5mila abitanti.

L’intervento si muove su due direttrici strategiche: il sostegno al diritto allo studio per i più piccoli e la ristrutturazione degli immobili comunali adibiti a centri di aggregazione per la terza età.

La fetta più consistente degli stanziamenti — pari a 2,05 milioni di euro — andrà a finanziare l’iniziativa “Dote scuola Piccoli Comuni”.

La misura permetterà alle amministrazioni locali di abbattere i costi delle rette della refezione scolastica, coprire le spese di gestione del trasporto con scuolabus e distribuire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie per i trienni scolastici dal 2026/27 al 2028/29. Un milione di euro della quota complessiva è riservato prioritariamente ai comuni montani.

I restanti 1,5 milioni di euro alimenteranno il progetto “Spazio Argento”, indirizzato alla messa in sicurezza, all’ammodernamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche nei centri anziani comunali.

Interventi ammissibili: Lavori di adeguamento impiantistico e strutturale, rimozione degli ostacoli all’accessibilità, rinnovo degli arredi e digitalizzazione degli spazi.

Tetto massimo: Ciascun Comune potrà richiedere un contributo fino a un massimo di 30.000 euro.

«Con questo provvedimento raggiungiamo quota 5,7 milioni di euro stanziati per i piccoli Comuni da inizio consiliatura — dichiara l’assessore Luisa Regimenti —. La battaglia contro lo spopolamento delle aree interne si vince garantendo servizi essenziali alle famiglie e dignità ai luoghi di socialità per la terza età, affinché nessuno sia costretto ad abbandonare il proprio paese d’origine».

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