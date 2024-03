Pietralata. De Santis-Rosati: Umberti sfiduciato dal Sindaco per Centro Accoglienza

“Doppia bocciatura per il Presidente del Municipio IV Umberti sul Centro di Accoglienza per Senza Fissa Dimora da realizzare con i fondi del Giubileo 2025. Sia il Commissario Straordinario Giubileo, il Sindaco Gualtieri che la sua maggioranza hanno di fatto delegittimato l’autorità del minisindaco del IV ignorando le sue rimostranze circa la decisione di Gualtieri di posizionare il Centro in un’area adiacente a un parco giochi e a un plesso scolastico.

Scelta che, stando a quanto riportato in una nota indirizzata dal presidente Umberti alla Direzione Giubileo-Caput Mundi – e solo per conoscenza al Sindaco/Commissario Gualtieri -, apparirebbe poco idonea. Una nota a cui né Gualtieri né Roma Capitale – da settembre 2023 – hanno mai dato riscontro, palesando indifferenza verso il minisindaco dem sconfessato, peraltro, una terza volta in occasione del Consiglio Straordinario di venerdì scorso, durante cui i suoi stessi consiglieri di maggioranza non hanno sostenuto gli atti presentati dalle opposizioni che chiedevano la stessa attenzione e rivalutazione del progetto così come espresso dal Presidente del Municipio, lasciandolo di fatto solo e inducendolo ad abbandonare, dopo soli pochi minuti, la seduta.

Un chiaro segnale di scarsa responsabilità istituzionale da parte di Umberti che, alla luce dell’importanza dei temi trattati, avrebbe avuto il dovere di restare in Aula”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e il capogruppo M5S al Municipio IV Stefano Rosati.

