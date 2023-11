Pigneto. Screening gratuito HIV ed Epatite C nella Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS

“In occasione del 1 dicembre, Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS, il Municipio V – dichiara Caliste presidente del Municipio V – in collaborazione con Croce Rossa e la Fondazione Villa Maraini, ha organizzato un importante momento all’isola pedonale in via del Pigneto. A partire dalle ore 22:00, ci sarà una postazione mobile per effettuare screening rapido e gratuito per HIV e Epatite C. L’iniziativa mira non solo a fornire servizi di screening accessibili a tutti, ma anche a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, del sostegno e della consapevolezza riguardo all’HIV e all’HCV.” ” Una giornata importante – dichiara Filippo Riniolo presidente della Commissione Pari Opportunità – all’insegna della lotta allo stigma che spesso uccide più della malattia. Troppe sono le diagnosi tardive da HIV quando il sistema immunitario è stato ormai compromesso, per questo attiviamo screening in prossimità di luoghi di consumo di sostanze”. La partecipazione della Croce Rossa e della Fondazione Villa Maraini sottolinea l’unità di intenti nella promozione della salute e nella lotta contro queste malattie, motivo per cui il Municipio ha sottoscritto un protocollo di intenti con la Fondazione. Invitiamo la comunità a partecipare numerosa a questa serata di impegno e solidarietà, affinché insieme possiamo continuare a promuovere la consapevolezza e la prevenzione, e a sostenere coloro che sono affetti da queste patologie”.

Lo dichiarano in una nota Mauro Caliste presidente del Municipio V di Roma Capitale e Filippo Riniolo presidente della Commissione Pari Opportunità del Municipio V