Pilloleart, Omnia Urbes, Amici del Parco di nuovo alla scoperta del territorio di Roma Est

Mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 18,15 Le Camminate Prenestine, il progetto di conoscenza e divulgazione delle bellezze del territorio di Roma Est, fortemente voluto e supportato da La Stanza della Cultura, presso la Farmacia Federico in via Prenestina 692, cammineranno lungo le arcate dell’Aqua Alexandrina (Acquedotto Alessandrino), fino ad arrivare alla chiesa di Dio Padre Misericordioso (detta Chiesa di Meier) e ne proveranno a scoprire le particolarità, le tecniche, i misteri.

Due bellezze, due monumentalità, due eccellenze archeologiche ed architettoniche, racchiuse in poche centinaia di passi, presenti sul territorio del V Municipio troppe volte, purtroppo, solo percepite come semplici sfondi paesaggistici.

L’Acquedotto Alessandrino, l’undicesimo acquedotto realizzato a Roma, fatto edificare per volere dell’imperatore Alessandro Severo nella prima metà del III sec. d.C. è un segno importante ed imponente del territorio, rappresenta una linea di congiunzione tra più quartieri, tra più ambienti urbani.

La chiesa di Dio Padre Misericordioso, progettata da Richard Meier, è la chiesa del Grande Giubileo del 2000, l’unica chiesa al mondo ad essere intitolata direttamente a Dio, bianca (segno architettonico tipico del progettista statunitense), caratterizzata dalle famose vele è un’altra delle eccezionali presenze che i frequentatori del Parco Palatucci possono ammirare.

Mercoledì 10 aprile grazie alla collaborazione tra Pilloleart, Omnia Urbes, Amici del Parco e La Stanza della Cultura camminando si avrà anche la possibilità di comprendere meglio queste due strutture e di apprezzarne appieno l’importanza.

L’uscita/lezione come sempre sarà aperta a quanti vogliano partecipare. Per chi volesse partecipare sarà importante portare con sé un foglio, una matita, un righello, un metro (rigido) e un supporto per disegnare (va benissimo anche una cartellina rigida).

Il contributo previsto è, come sempre, di 10 euro a partecipante e per avere maggiori informazioni basterà rivolgersi presso la Farmacia Federico, in via Prenestina, 692 e chiedere del dott. Stefano Federico, grande ammiratore del territorio di Roma Est oppure telefonare al numero 3299729784.