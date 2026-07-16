Pini di via del Fleming nel mirino, scoppia la rivolta nel XV Municipio: «Vanno curati, non abbattuti»

Sette giganti verdi, custodi storici del profilo del quartiere Fleming, rischiano di sparire per sempre nel giro di quarantott’ore.

Sui fusti di via del Fleming sono apparsi i cartelli di divieto di sosta che annunciano l’inizio delle operazioni di rimozione delle alberature per venerdì 17 e sabato 18 luglio.

Una decisione che ha scatenato l’immediata mobilitazione dei residenti e aperto un durissimo scontro politico nel cuore del XV Municipio.

A guidare la rivolta contro le motoseghe è il coordinamento locale di Fratelli d’Italia, che accusa l’amministrazione municipale guidata dal presidente Daniele Torquati di scegliere «la via più comoda ma anche la più distruttiva», voltandosi dall’altra parte di fronte a quello che viene definito senza mezzi termini un vero e proprio “scempio ambientale”.

L’appello di Fdi: «I pini sono l’anima di Roma, curiamoli con l’endoterapia»

I pini stradali della Capitale, celebri in tutto il mondo e celebrati persino da Respighi, affrontano da anni una silenziosa strage dovuta alla cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) e a problemi di stabilità legati all’asfalto.

Ma secondo Dario Antoniozzi, coordinatore municipale di Fratelli d’Italia, e l’esponente locale Paolo Tomassetti, l’abbattimento deve rimanere l’ultima, disperata spiaggia:

«I pini di Roma non sono semplici alberi: sono i custodi verdi del nostro cielo, giganti gentili che disegnano il profilo eterno della Capitale. Anche qualora fossero malati, oggi esistono soluzioni scientifiche avanzate come l’endoterapia (iniezioni mirate di fitofarmaci direttamente nel tronco) per guarirli efficacemente, senza bisogno di eliminarli».

Il nodo delle radici e le barriere tecnologiche

L’altro grande argomento che spesso spinge le amministrazioni a sacrificare i pini è il dissesto stradale causato dall’affioramento delle radici, che danneggia marciapiedi e mette a rischio l’incolumità di automobilisti e motociclisti. Una scusa che, secondo l’opposizione, non regge più di fronte alle moderne tecnologie ingegneristiche:

Limatura selettiva: Interventi mirati di riduzione delle radici superficiali senza compromettere la stabilità complessiva dell’albero;

Griglie sotterranee: Installazione di barriere strutturali per guidare la crescita delle radici in profondità;

Asfalto flessibile: Utilizzo di pavimentazioni speciali drenanti e deformabili capaci di assecondare i movimenti naturali del terreno.

«Vogliamo sapere se sono state eseguite perizie dettagliate per valutare queste alternative», incalza Antoniozzi. «Se così non fosse, saremmo di fronte a una gravissima pigrizia amministrativa».

Il giallo delle norme ambientali: il divieto di nidificazione

C’è infine un aspetto normativo che potrebbe congelare i lavori previsti per il weekend.

L’opposizione ricorda infatti come, secondo i regolamenti di tutela del verde urbano e le direttive europee, durante il periodo primaverile ed estivo sia vietato procedere all’abbattimento e alla potatura drastica degli alberi per non interferire con la nidificazione e la riproduzione dell’avifauna selvatica.

Procedere proprio a metà luglio rappresenterebbe, secondo Fdi, una violazione palese delle tutele ecologiche.

La richiesta formale depositata al XV Municipio è chiara: sospensione immediata dei lavori stradali, pubblicazione ufficiale delle relazioni tecniche agronomiche e avvio di un piano di messa in sicurezza alternativo che salvi i sette pini storici del Fleming.

La palla passa ora alla giunta Torquati, chiamata a rispondere alla piazza prima che entrino in azione le motoseghe.

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