Piscina Quarticciolo, Trabucco (CG): ottima notizia approvazione progetto

“Sullo sport stiamo recuperando il tempo perduto su tutti i fronti, anche sull’impiantistica. – dichiara il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco – Dopo i progetti del PNRR che ci daranno la possibilità di recuperare impianti anche in periferia, come ad esempio il Valentina Caruso, e dopo il recupero e la riapertura in tempi record del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, è stato approvato in Giunta il progetto di recupero e potenziamento della piscina comunale del Quarticciolo dopo ben otto anni dalla sua chiusura.

Finalmente gli iter burocratici vengono sbloccati, dopo anni di inspiegabile immobilismo: per questo ci tengo a ringraziare gli uffici del Dipartimento Sport, oltre all’Assessore Alessandro Onorato, il Sindaco e l’intera Giunta.

Aggiungiamo – conclude Trabucco– un altro tassello all’opera di recupero degli impianti sportivi della Capitale, una sfida difficile ma che vede la nostra Amministrazione in prima linea e determinata a ripristinare il decoro e ad aumentare l’offerta sportiva in città”.

