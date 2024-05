Pnrr, FdI: Gualtieri dia risposte su chiusura biblioteche romane

“Dal prossimo settembre più della metà delle biblioteche romane chiuderanno per almeno due anni a causa dei lavori di ristrutturazione finanziati dal PNRR. Questo implica che i cittadini non potranno usufruire di libri e aule studio, mentre il personale delle strutture che chiuderanno non sa a tutt’oggi se manterrà il proprio posto di lavoro.

È urgente trovare sedi alternative per compensare quelle chiuse e serve chiarezza rispetto al futuro che attende i lavoratori di Zetema, con contratto in scadenza e già prorogato al 30 Giugno.

Più di tutto, servono risposte da parte del Sindaco Gualtieri che sinora è rimasto colpevolmente in silenzio. Fratelli d’Italia farà la sua parte per tutelare i diritti dei lavoratori e per continuare a garantire un’offerta culturale adeguata alle esigenze dei cittadini della Capitale”.

Lo dichiarano in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Cinzia Pellegrino, e Federico Rocca consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza.

