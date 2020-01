Premiati i migliori vivai della FIPAV Lazio

La FIPAV Lazio ha premiato i migliori club del territorio. Migliori perché hanno saputo, nel corso delle ultime due stagioni, sviluppare dei settori giovanili di qualità, facendo crescere dei talenti destinati ad avere un ruolo da protagonisti nella pallavolo di alto livello.

In una gremitissima sala auditorium, presso il palazzo delle Federazioni del CONI di viale Tiziano, a Roma, il Comitato Regionale presieduto da Andrea Burlandi ha consegnato lunedì pomeriggio i “certificati di qualità” riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallavolo e validi per le stagioni sportive 2019-20 e 2020-21.

«Siamo orgogliosi di voi – ha detto il presidente Andrea Burlandi ai presenti – oggi vi ringraziamo per lo splendido lavoro che avete portato avanti, augurandovi di continuare su questa squadra per dare sempre maggiore qualità alla pallavolo giovanile.

Nel Lazio i giovani sono al centro del progetto, sono certo che ne vedremo tanti nei grandi palcoscenici nazionali. Il 2020 è l’anno delle Olimpiadi, dove potremo tifare per le nostre Nazionali.

Che sia di buon auspicio per tutti voi». «La FIPAV Lazio guarda al futuro – ha aggiunto Luciano Cecchi, direttore eventi FIPAV Lazio – faccio i complimenti ai presidenti, ai dirigenti, agli atleti e a tutti gli appassionati per la passione e la competenza dimostrata. Avanti così».

Sono 44 i club della regione che hanno reso i propri vivai dei veri e propri fiori all’occhiello, dimostrando di essere degli esempi virtuosi ed eccellendo in diversi ambiti: dai piazzamenti alle vittorie nei campionati, passando per le convocazioni di atleti e atlete nei Centri di Qualificazione Territoriale (CQT), Regionale (CQR) e Nazionale (CQN e Nazionali giovanili), fino ad arrivare all’organizzazione di eventi, alla partecipazione nei tornei, ai progetti nelle scuole, alle iniziative nel campo del sociale, alla comunicazione e all’attività finalizzata all’inclusione con le persone diversamente abili. Trentuno società operano a Roma e provincia, un vero record che conferma il CT presieduto da Claudio Martinelli come il più premiato in Italia, davanti a Torino (19 società), Milano-Monza-Lecco (18) e Firenze (15). Tre i club della FIPAV Frosinone, cinque quelli sia della FIPAV Latina che della FIPAV Viterbo.

I marchi di qualità, come di consueto, sono stati divisi su tre differenti livelli a seconda del punteggio raggiunto in una graduatoria nazionale: il riconoscimento più prestigioso è certamente il certificato “oro”, riconosciuto alla Fenice Pallavolo sia per l’attività maschile che per quella femminile. Quindici i certificati “argento” e 28 quelli “standard”. Presenti all’evento il vice presidente FIPAV Lazio, Fabio Camilli, i consiglieri regionali Colantonio, Mares, Di Blasi e Moni e i presidenti territoriali Mantua (Frosinone), Romano (Latina), Martinelli (Roma) e Centini (Viterbo).

L’ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL LAZIO PREMIATE

CERTIFICATO ORO: Fenice Roma Pallavolo (M+F)

CERTIFICATO ARGENTO: Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia (F), Pallavolo Futura Terracina ’92 (F), Volley Team Monterotondo (M+F), Pallavolo Civitavecchia (M+F), Marino Pallavolo (M+F), Virtus Roma (M+F), Pol. Sempione (M+F), Green Volley (M+F), Roma 7 Volley (M+F), Dream Team Roma (F), Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends Roma (F), Volley Ball Club Viterbo (F), ADVC Frascati (M+F)

CERTIFICATO STANDARD: Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), Pallavolo A. Volta Latina (F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), Volley Ladispoli (M+F), USD Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione Pallavolo (F), Pallavolo Velletri (M+F), Sport 2000 (F), San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma XIII (M+F), Marconi Stella (M+F), Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma Centro (F), Bracciano Volley (M+F), Pol. Talete (M+F), Roma XVI (M), KK Eur Volley (M+F), Pallavolo Olevano (M+F), Pallavolo Pomezia (M+F), Tibur Volley (M+F), Guidonia Volley (M+F), Poolstars Volley (F), Aurelio SG (F), Volley&Sport (F), Duemila12 (M+F)