Presentata a Roma la “2ª Edizione CF9K Corsa Futurista”

Lo sport e la cultura torneranno a fondersi sabato 19 settembre nel cuore del quartiere Eur nella seconda edizione della CF9K Corsa Futurista, gara podistica ideata da Ferdinando Colloca, promossa da ASI e organizzata dall’ASD Atletica ASI Roma, in collaborazione con l’ASI Lazio (Comitato Regionale e Provinciale di Roma -Associazioni Sportive & Sociali Italiane), con il supporto tecnico/organizzativo della ASD O.S.O. OLD STARS OSO.

La manifestazione che affonda le sue radici nel tempo. La prima edizione ebbe vita nel 2009 al Circo Massimo per celebrare il centenario del Manifesto Futurista pubblicato nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti su «Le Figaro». Fu un clamoroso successo di partecipazione, oltre 500 al via, e di pubblico, e si svolse fino al 2011.

Riproposta nel novembre 2025, gli organizzatori hanno scelto un suggestivo percorso, che si è dipanato intorno al Palazzo della Civiltà Italiana (noto ai romani come Colosseo Quadrato).

Fu una suggestiva notte di sport e coesione che vide al via centinaia di atleti, alla presenza di numerosi testimonial. Lo stesso scenario sarà riproposto quest’anno e, la partecipazione sarà ancor più numerosa. Gara che, oggi, nella Sala Giunta del CONI, è stata presentata alla stampa.

Le dichiarazioni della conferenza stampa

Ferdy Colloca, ideatore e organizzatore della corsa: “La Corsa futurista non è solo una gara podistica. Nasce nel 2009 come movimento di pensiero, in quanto la mia idea era quella di festeggiare il centenario del movimento futurista, ma soprattutto di lanciare una sfida per il futuro. L’arte, lo sport, la cultura e la solidarietà sono tutti elementi che si fondono in questa gara. Dobbiamo guardare al futuro guardando alle nostre ricchezze, al nostro spirito solidale, e la Corsa futurista diventerà da oggi un movimento di pensiero che farà diventare la corsa una grande famiglia che organizzerà diversi eventi per portare avanti questo spirito”.

Claudio Barbaro, presidente ASI Nazionale: “Vorrei ricordare Sandro Giorgi, al quale è dedicata questa gara da quest’anno. E’ lui che mi ha creato come dirigente sportivo, mi ha insegnato tanto e lasciato un patrimonio culturale incredibile. Le nostre iniziative, da quando è nata ASI, vanno sempre nella direzione di uno sport che promuove una cultura a tutto tondo del movimento e della società. Speriamo che la Corsa futurista possa diventare un appuntamento costante nel tempo e siamo pronti a sostenere l’evento per farlo crescere sempre di più. Già oggi ci sono tutti gli elementi affinchè diventi un passaggio importante nella storia sportiva e culturale della città e del nostro paese”.

Federico Rocca, consigliere Roma Capitale: “E’ la ripresa di una corsa che dal 2009 aveva reso protagonista la città di Roma con un evento unico. Quest’anno, aver messo al centro la solidarietà all’interno della corsa è un valore aggiunto. Il futurismo rappresentava dinamicità e il gesto dell’atleta nella corsa è più che indicativo. Il messaggio che lancia questa gara dovrebbe essere colto da tutti, ossia che le sfide per il futuro vanno affrontate per migliorare la società”.

Andrea Ruggeri, vice presidente vicario CONI Lazio: “Nel portare il saluto del presidente Alessandro Cochi e della Giunta, vorrei sottolineare che questo è un evento che coniuga arte, cultura e sport, elementi cardine di un modo di intendere l’attività sportiva più vicino al mondo della promozione sportiva e non dell’agonismo. La Corsa futurista è un modo di interpretare lo sport con una modalità differente, teso al massimo coinvolgimento di persone di ogni età”.

Roberto Cipolletti, presidente ASI Lazio: “Questa è stata definita una seconda edizione, dopo le prime svolte dal 2009. Noi siamo sempre stati orgogliosamente partner di questo evento fin dalla nascita, perché crediamo nel messaggio che vuole lanciare. Una gara che ha sempre ricevuto il sostengo delle istituzioni e questo fa capire il valore e i valori che è in grado di trasmettere la Corsa futurista”.

Sara Pesarin, segretario generale Fondazione Casa di Davide: “Siamo riconoscenti agli organizzatori della cora futurista per la loro sensibilità e generosità dimostrata nei confronti del nostro mondo. La nostra fondazione da oltre trenta anni si impegna dadi accogliere gratuitamente le famiglie dei giovani pazienti del Bambino Gesù non residenti a Roma. Il nostro obiettivo è quello di assistere in tutti i modi le famiglie durante la permanenza per cercare di alleggerire quello che stanno vivendo”.

Ermanno Serrecchia, presidente Associazione donatori sangue e emoderivati: “Siamo accreditati presso quattro dei principali ospedali romani per raccogliere il sangue, e quest’anno abbiamo raccolto già ventimila sacche. Noi corriamo ogni giorno alla ricerca di sangue, perché ne serve davvero tanto, in quanto non ci sono riserve e a causa di questo problema spesso vengono posticipate le terapie e le cure con i rischi che possiamo immaginare tutti”.

La gara e i suoi significati

Lo start per i 9 km della gara competitiva sarà dato alle ore 21.00 presso il Quadrato della Concordia, all’ombra del maestoso Palazzo della Civiltà Italiana in una suggestiva atmosfera fra musica e luci. Nelle intenzioni dei promotori l’evento vivrà un ulteriore step di crescita, fondendo armoniosamente i significati meramente sportivi e la suggestione di un nuovo futuro che accenda i riflettori anche sui significati più espliciti dell’arte e della cultura.

La CF9K Corsa Futurista vuole essere rappresentare sempre più un simbolo di speranza, per un mondo di pace che costruisca il bene comune. Un punto di partenza, un movimento di pensiero che non limiti le proprie attività ad una nottata dedicata al running ma che offra a sportivi e non appuntamenti simbiotici e di approfondimento nel corso di tutto l’anno.

La corsa del mese di settembre rappresenterà il momento culminante di questo percorso, la fine e l’inizio: il punto di incontro di un anno di esperienze condivise e il punto di partenza per quello successivo, che travalichi i confini regionali per assurgere a riferimento nazionale per chi crede che sport, cultura, tecnologia e innovazione possano generare valore sociale.

I flussi di luce

Ispirandosi al Futurismo, gli atleti, come già avvenne negli anni passati, saranno dotati di speciali led posti sulla fronte, originando ‘i flussi di luce’ che creeranno figure e forme che si attagliano perfettamente alle opere futuriste.

La Corsa Futurista intitolata a Sandro Giorgi

Uno dei promotori, lo scorso anno, del ritorno della Corsa Futurista, fu Sandro Giorgi, storico dirigente dell’ Asi, responsabile del settore atletica leggera. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, dal punto di vista sportivo ma soprattutto umano. Gli organizzatori della Corsa Futurista hanno dunque voluto intitolare a lui l’edizione 2026 della manifestazione.

Il percorso

Il circuito è di 1285 m circa da ripetere 7 volte per un totale di 9 km.

Partenza dal Quadrato della Concordia, si scende per il Viale della Civiltà del Lavoro (direzione Cristoforo Colombo), si gira a destra per piazza Konrad Adenauer e si rigira a destra risalendo su Viale Civiltà del Lavoro si ripassa su Quadrato della Concordia tenendo il lato sinistro, si scende lungo Viale Pasteur si gira a sinistra per viale dell’Urbanistica in fondo si gira a destra su P.zzale Don Luigi Sturzo, si gira a destra su via dell’Astronomia, si prosegue e si gira a destra su Viale Pasteur (lato sx per chi corre) si costeggia in esterno il Quadrato della Concordia e ricomincia il giro passando sul punto di partenza.

Solidarity Mobbing Run a favore della Fondazione Casa di Davide ETS-

Uno degli obiettivi primari dell’evento, anche grazie alla passeggiata non competitiva denominata “Solidarity Mobbing Run” di circa 1285 mt (1 giro del tracciato), la cui partecipazione è aperta a tutti senza nessun obbligo di tesseramento ma previa pre-iscrizione (sul regolamento ufficiale tutte le indicazioni), con partenza prevista alle 20.30, è la raccolta di fondi.

Tutto il ricavato delle iscrizioni verrà riservato all’acquisto di giocattoli, da donare, prima delle festività natalizie, alla Fondazione Casa di Davide ETS, per la distribuzione ai piccoli ricoverati dei reparti pediatrici.

Alla passeggiata non competitiva parteciperà una delegazione del Ceis Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi.

Non solo corsa

Nel nutrito programma della 2ª edizione della CF9K Corsa Futurista numerose attività collaterali fra arte, cultura e intrattenimento. In programma una mostra dedicata a tema Futurismo, il premio ITALIAFUTURO che verrà assegnato alle personalità che si sono distinte nei loro settori professionali, il Festival Fime e seminari tematici.

Iscrizioni

Il costo della quota d’iscrizione è di 15 fino alla chiusura delle iscrizioni

Quota C: in casi autorizzati dall’organizzazione di € 20 il giorno prima o lo stesso della gara fino alle ore 19 (nel gazebo preposto)

Quota fidelity di € 10 per i partecipanti delle precedenti edizioni

Per le società con più di 10 iscritti verranno consegnati 2 pettorali gratuiti. (10+2)

Per info e modalità: https://www. cf9kcorsafuturista.com/ iscrizioni-costi

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