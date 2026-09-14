Presentato a Roma il G.P. del Lazio di ciclismo per professionisti

Presentato oggi 14 settembre 2026 nell’austera Sala Tevere della Regione Lazio il Gran Premio del Lazio di ciclismo per professionisti che si correrà sulle strade della regione sabato 19 settembre. A fare gli onori di casa il presidente della Terenzi Sport Eventi, Claudio Terenzi.

Il Gran Premio del Lazio è un appuntamento atteso da dodici anni, che apre una nuova era nel solco di una grande tradizione, riprendendo il discorso interrotto nel 2014 quando si disputò l’ultima edizione del Giro del Lazio, per decenni una grande classica autunnale a metà strada tra i Mondiali e Il Lombardia, vinta da Bartali, Magni, Bitossi, Gimondi, Moser, De Vlaeminck, Bugno, Fondriest, Tafi, Bettini, Pozzato e altri campioni, fino all’ultimo squillo di Valverde nel 2014.

Il nuovo Gran Premio del Lazio (categoria UCI 1.1) è inserito nella prestigiosa Coppa Italia delle Regioni, sarà lungo 182,35 km e porterà i corridori dalla Ciociaria al lago di Bracciano, con l’ultima suggestiva trentina di chilometri che si dipanerà lungolago. Un percorso pensato per mettere alla prova i velocisti ed esaltarne la resistenza prima dello sprint, ma anche per mostrare al mondo le bellezze delle province di Frosinone, Viterbo e Roma.

Questi i Comuni toccati: Fiuggi, dove avverrà la partenza a mezzogiorno in punto; Ferentino, dove verrà dato lo start del “chilometro zero” alle 12:20; poi Anagni, Fumone, Piglio, Serrone, Paliano, Genazzano, Cave, Palestrina, Gallicano, Tivoli, Guidonia Montecelio, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo, Capena, Castelnuovo di Porto, Riano, Morlupo, Magliano, Nepi, Sacrofano, Campagnano, Trevignano, Bracciano e Anguillara Sabazia, dov’è posto il traguardo.

Ad Anguillara, come in tutte le sedi di arrivo delle gare di Coppa Italia delle Regioni, sarà allestita la mostra a cielo aperto di quadri che uniscono il ciclismo di ieri e di oggi nel nome dell’arte. Iniziativa peculiare per l’occasione, invece, di concerto tra Lega Ciclismo e Ministero degli Esteri, è la galleria immersiva che, dal 14 al 20 settembre al Teatro Comunale di Fiuggi, proietterà video legati a Coppa Italia, ciclismo, salute e benessere.

Saranno 21 le squadre al via sabato: tre World Tour (la blasonata Ineos Netcompany, la Jayco AlUla dello storico team manager “italiano d’adozione” Brent Copeland e una XDS Astana sempre ricca di corridori italiani) e “devo team” come Movistar Academy e Bahrain Development.

Sono attese inoltre tutte le Professional italiane (Polti VisitMalta, Bardiani Csf 7 Saber, Solution Tech Nippo Rali) oltre alla italo-ungherese MBH Bank Csb Telecom Fort, poi altrettante spagnole (Burgos Burpellet, Caja Rural, Kern Pharma) e la francese Total Energies. Fino alle Continental italiane: General Store, Biesse Carrera, Padovani, Technipes, Mg K Vis, Solme Olmo, Beltrami TSA e Swatt Club.

L’organizzazione è firmata Terenzi Sport Eventi, che dopo essersi distinta per il rilancio del Gran Premio della Liberazione a Roma darà vita sia al Gran Premio del Lazio di sabato che al Giro di Campania dell’indomani

Il Gran Premio del Lazio godrà anche della diretta Rai, a partire dalle 15:15, per seguire in tv (o su RaiPlay) l’ultima ora abbondante di gara. Tutte le informazioni sull’evento sono veicolate sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram (granpremiolazio) con hasthag ufficiale #gplazio.

Alla conferenza stampa sono intervenute numerose autorità dello sport e delle istituzioni fra le quali Luciano Crea, presidente della Commissione Sport e turismo della Regione Lazio in rappresentanza del presidente Francesco Rocca; Maria Spena, membro del CDA di Sport e Salute; Fabio Vegni della Lega Ciclismo Professionisti; Giorgio Simeoni e Marco Colarossi, consiglieri regionali; Pietro Stabile, in rappresentanza dell’Assessore allo Sport Elena Palazzo; Maurizio Brilli, presidente della FCI Lazio; Lamberto Moruzzi vie Direttore Generale Ministro Plenipotenziario e vice direttore centrale per la diplomazia dello sport del Maeci; il Prof. Mariano Feccia, direttore del Centro Regionale trapianti del Lazio; Laura Latini Assessore con delega allo sport del Comune di Fiuggi; Angelo Pizzigallo, Sindaco di Anguillara Sabazia; Giuseppe Incocciati, presidente del Parco Regionale dei Monti Ausoni.

GI INTERVENTI

Luciano Crea: “ Il ritorno del Gran Premio del Lazio di ciclismo, dopo dodici anni, è una scelta importante che dimostra quanto la Regione Lazio, guidata dal Presidente Francesco Rocca, creda nello sport come strumento di crescita, promozione e valorizzazione del territorio.

Abbiamo dimostrato fin dall’inizio massima disponibilità e pieno sostegno a questa importante manifestazione perché vogliamo che il Lazio sia protagonista anche attraverso grandi eventi sportivi di livello internazionale. Il Gran Premio non è soltanto una competizione ciclistica: è una straordinaria vetrina per le nostre città, i nostri paesaggi e le nostre eccellenze, capace di portare tutti i territori all’attenzione di un pubblico nazionale e internazionale.

Il coinvolgimento di diverse province e l’arrivo nella splendida cornice del lago di Bracciano, con Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, rappresentano perfettamente la forza di un territorio che ha tutte le caratteristiche per ospitare eventi di grande prestigio. Vogliamo che questa manifestazione diventi un appuntamento stabile e un modello da seguire “.

Maria Spena: “ A questo evento ci abbiamo creduto sin dall’inizio, aver contribuito alla sua realizzazione ci riempie d’orgoglio, sono davvero felice che una gara come questa, che precede di un giorno il Giro di Campania, sempre organizzata dalla Terenzi Sport Eventi, ritorni sulle strade della Regione Lazio “.

Fabio Benni: “ Per la Lega ciclismo questo evento è un vanto ed un punto di partenza. Vogliamo riportare il grande ciclismo in tutte le regioni d’Italia per ridare vita al patrimonio sportivo che è nostro da sempre. Per questo è fondamentale il sostegno delle istituzioni ed il contributo di tutti “.

Giorgio Simeoni: “Esprimo grande soddisfazione per la nascita di questo evento nel quale la Regione Lazio ha creduto ed ha voluto sostenere. La nostra è una regione che sta crescendo a tutti i livelli, economici e culturali, tanto che posso affermare che oggi la vera locomotiva dell’Italia è il Lazio. Lo sport deve recitare un ruolo importante in quello che sarà l’ulteriore sviluppo nei prossimi anni “.

Maurizio Brilli: “ Porto i saluti del presidente nazionale Cordiano Dagnoni che avrebbe voluto essere qui con oggi. Il Gran Premio del Lazio ha radici storiche, e per questo permettetemi di ricordare il grande organizzatore Franco Mealli. Claudio Terenzi raccoglie un testimone importante ma sono convinto che, con il suo team, saprà regalarci una indimenticabile giornata di sport “.

Lamberto Moruzzi: “ Abbiamo fortemente creduto in questo progetto che riporta il ciclismo professionistico nelle strade del Lazio. Il Gran Premio del Lazio dovrà diventare un evento di dimensioni internazionali. In Italia si producono oltre due milioni di biciclette l’anno di cui un milione viene venduto all’estero. Un indotto straordinario a livello sportivo ed occupazionale che non dobbiamo disperdere “.

Laura Latini: “ Porto i saluti del Sindaco Alioska Baccarini e della città di Fiuggi. Il nostro territorio è immerso in un’ area verde e siamo quindi in grado di ospitare qualsiasi tipo di sport. La città è onorata di vedere partire il Gran Premio del Lazio. Cercheremo di ospitare al massimo delle nostre possibilità gli atleti, i team, gli organizzatori “.

Angelo Pizzagallo: “ Plaudo agli organizzatori che hanno fatto un grande sforzo, riuscendo a coordinarsi con ben 28 comuni, quelli attraversati dalla gara. Impresa certo non semplice e irta di difficoltà. Aguillara è pronta ad accogliere questo grande evento “.

Giuseppe Incocciati: “ La corsa passerà nei nostri territori lambendo il Parco regionale dei Monti Ausoni. Mi auguro che il passaggio dei corridori, lo spettacolo del ciclismo, invogli i giovani a salire in bicicletta e magari diventare i campioni del domani, come accadde a me quando, guardando i più grandi, mi innamorai del gioco del calcio fino ad arrivare in serie A “.

Marco Colarossi: “ Sono particolarmente lieto, ed anche emozionato, nell’affermare che le istituzioni stavolta hanno potuto incidere positivamente sulla storia di un evento che meritava di essere rilanciato per quel che rappresenta storicamente e per tutti gli appassionati di ciclismo che ci sono nella nostra regione “.

Claudio Terenzi: “Da dodici anni, al netto di passaggi e arrivi di tappa di Tirreno-Adriatico e Giro d’Italia, mancava nel Lazio una classica da un giorno per professionisti. Sono onorato di aver ricevuto quest’incarico e di aver potuto allestire, insieme al mio team e di concerto col Comitato Lazio della Federazione Ciclistica Italiana, un tracciato che permetterà di mettere su strada la magnifica suggestione che condivise con me l’anno scorso Maria Spena, consigliera di Sport e Salute e prima promotrice del Gran Premio del Lazio.

Oltre che alla dott.ssa Spena, vorrei rivolgere un ringraziamento particolare ai Consiglieri regionali Giorgio Simeoni e Marco Colarossi per il supporto concreto alla manifestazione. E sono lieto della partecipazione di ottimo livello tecnico, agevolata dall’importanza del contesto e dallo svolgimento del Trofeo Matteotti e Giro d’Abruzzo su territori limitrofi nei giorni precedenti. Sarà una settimana di grande ciclismo al Centro-Sud, che culminerà poi domenica col “nostro” Giro di Campania. Vi aspettiamo!”

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