Presentazione del progetto Parco via Alberini a Colli Aniene

Lunedì 2 dicembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di Gregna 37 si terrà la Presentazione del progetto del primo parco di affaccio sull’Aniene del Municipio Roma IV, quello di via Alberini

Partecipano:

Sabrina Alfonsi, Assessore capitolino all’Ambiente

Giammarco Palmieri, Presidente capitolino della Commissione Ambiente

Massimiliano Umberti, Presidente del IV Municipio

Federica Desideri, Assessore all’Ambiente IV Municipio

