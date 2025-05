Presidenti di seggio in surroga: domande fino al 4 giugno

Studenti universitari e cittadini interessati a fare il Presidente di seggio in surroga possono inviare domande fino al 4 giugno 2025.

La comunicazione di disponibilità dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito MODELLO.

Tale comunicazione, dovrà pervenire entro il 4 giugno 2025, al Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati, Via Luigi Petroselli, 50 – 00186 Roma, con una delle seguenti modalità:

– per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it, allegando copia del documento di identità del dichiarante;

– per posta elettronica ordinaria all’indirizzo presidenti.seggio@comune.roma.it, allegando copia del documento di identità del dichiarante.

In caso di nomina per sostituzione, il Presidente dovrà scegliere una persona di fiducia, iscritta nelle liste elettorali di Roma Capitale, in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per svolgere funzioni di Segretario, al quale saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge.

Ulteriori dettagli sulla pagina dedicata del Dipartimento Servizi Elettorali.

