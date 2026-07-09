Prezzo del latte, ratificato in Regione l’accordo tra allevatori e industriali

Raggiunto, l’8 luglio 2026 presso la Regione Lazio, l’accordo tra allevatori e industriali della filiera lattiero-casearia sul prezzo del latte alla stalla. L’intesa prevede il riconoscimento del prezzo a 48 centesimi retroattivo per i mesi di maggio e giugno, garantendo così una risposta concreta alle esigenze delle aziende zootecniche del territorio.

La CIA Agricoltori Italiani del Lazio esprime soddisfazione per il risultato conseguito, frutto di un confronto intenso che ha permesso alle parti di individuare una soluzione condivisa a tutela dell’intera filiera.

Nell’incontro è stata sottolineata l’importanza del dialogo tra tutti gli attori della filiera, con l’obiettivo di affrontare le sfide del mercato e assicurare prospettive di crescita e sviluppo al comparto.

«Accogliamo con favore l’accordo raggiunto, che rappresenta un segnale importante per gli allevatori laziali e per la stabilità del comparto lattiero-caseario. Un risultato reso possibile grazie al senso di responsabilità dimostrato dalle parti coinvolte e al lavoro svolto dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Giancarlo Righini, che ha saputo accompagnare la trattativa con equilibrio, determinazione e un significativo sforzo di mediazione», sottolinea Sergio Del Gelsomino, Presidente di Cia Lazio.

La Cia del Lazio evidenzia come il riconoscimento retroattivo del prezzo del latte per i mesi di maggio e giugno rappresenti un elemento particolarmente importante per le aziende zootecniche, chiamate a confrontarsi con costi di produzione sempre elevati e con la necessità di preservare competitività e redditività.

La CIA Lazio auspica che il clima di collaborazione instaurato tra allevatori, industria e istituzioni possa proseguire anche nei prossimi mesi, rafforzando il dialogo all’interno della filiera e contribuendo alla valorizzazione della produzione lattiera regionale.

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