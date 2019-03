Prima della Cervelletta, colloqui di archeologia

Venerdì 29 marzo 2019 dalle ore 17:00 alle 19:00 alla Biblioteca Vaccheria Nardi, Via Grotta di Gregna, 37, a Roma Colli Aniene, gli archeologi illustreranno la storia e le più importanti preesistenze delle aree Tiburtina, Prenestina e La Rustica (antica Cenina). Particolare attenzione verrà rivolta alla villa tardo imperiale nella tenuta della Cervelletta.

Il territorio tutto intorno alla Cervelletta è un deposito importante di archeologia che avrebbe diritto a ben altra attenzione dalle istituzioni competenti. Partendo dal Casale e camminando verso qualunque punto cardinale, incontreremmo improvvise e importanti preesistenze, reperti, segnali di storia antica della nostra civiltà. Per tutto questo e per la autorevole presenza di esperti, l’incontro lo si potrebbe intitolare anche “in difesa della cultura e della storia”

I relatori saranno: Carmelo Calci, archeologo Museo nazionale romano – Crypta Balbi, Massimo Lauria, rcheologo, Mario A. Giuliana, saggista e Lucia Prandi, archeologa (Assoc. Culturale Roma Sparita)

Ogni mese presso la Biblioteca si terrà un incontro per raccontare come un Casale dell’Agro Romano ha prodotto scienza, cultura e sviluppo per la città di Roma.