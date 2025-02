Protesta degli autotrasportatori a Roma: corteo di motrici sulla grande viabilità, ma senza disagi

Si è svolta senza particolari criticità, ma con un impatto significativo sulla viabilità, la manifestazione organizzata dalla sigla “Trasporto Unito” per rivendicare i diritti degli autotrasportatori.

L’evento, che ha preso il via alle 8:00 del mattino per concludersi intorno alle 14:00, ha visto il coinvolgimento di oltre 30 motrici e un imponente dispositivo di sicurezza coordinato dalla Questura di Roma.

La manifestazione si è articolata in tre momenti distinti:

Raduno iniziale: 33 motrici si sono concentrate nell’area parcheggio di via Gigli, a Saxa Rubra.

Corteo verso Porta Pia: cinque veicoli hanno raggiunto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, simbolo delle richieste della categoria.

Marcia rallentata sul GRA: il grosso della carovana, circa 30 motrici, ha percorso la grande viabilità extraurbana con un tragitto rallentato, fino a raggiungere il Palazzetto dello Sport in zona Eur.

Nonostante la modalità impattante della protesta, la circolazione privata è stata preservata grazie all’attento coordinamento della Polizia Stradale e della Questura.

Per evitare blocchi o deviazioni improvvise, il dispositivo di sicurezza è entrato in azione già all’alba.

Gli equipaggi della Polizia Stradale hanno monitorato l’arrivo dei mezzi pesanti ai caselli di Roma Nord e Roma Est, accompagnandoli fino a Saxa Rubra.

Durante la manifestazione, le motrici sono state scortate lungo i percorsi prestabiliti, con un monitoraggio capillare su tutti gli svincoli che avrebbero potuto consentire deviazioni verso il centro città.

Alle 14:00, al termine della protesta, le motrici si sono allontanate a gruppi, evitando ingorghi e ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

L’evento si è svolto nel rispetto degli accordi presi tra gli organizzatori e la Questura, frutto di una mediazione durata settimane.

Se da un lato il diritto a manifestare è stato garantito, dall’altro si è riusciti a contenere l’impatto sulla circolazione, evitando scenari di paralisi urbana.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.