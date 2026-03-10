Protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano

È stato siglato oggi a Roma un protocollo di intesa strategico tra il Touring Club Italiano (TCI), rappresentato da Giuseppe Roma, Vice Presidente del Touring Club Italiano e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.), rappresentata dalla Presidente Nazionale Maria della Pace Odescalchi con l’obiettivo di rafforzare la tutela e la promozione delle dimore storiche private italiane, patrimonio di straordinario valore storico, culturale e turistico per il nostro Paese.

L’iniziativa prende avvio dal Lazio, regione pilota del progetto, con l’obiettivo di estendere progressivamente la collaborazione alle altre regioni italiane, rafforzando la rete tra istituzioni, proprietari, volontari e comunità locali.

Il Protocollo triennale avvia una collaborazione strutturata che si svilupperà nei seguenti ambiti:

la valorizzazione delle dimore storiche e dei territori di riferimento, anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi e iniziative di fundraising;

l’organizzazione di iniziative di apertura e fruizione delle dimore storiche e di altri luoghi di pregio, mediante visite, eventi, percorsi e giornate tematiche;

la valutazione di opportunità connesse alla finanza sostenibile, alla transizione ecologica e digitale e all’accesso a fondi pubblici;

la realizzazione di attività editoriali congiunte, come guide, contenuti digitali, campagne e format dedicati;

la programmazione di azioni di formazione e sensibilizzazione sul turismo responsabile e sulla cura del patrimonio culturale, rivolte a cittadini, volontari, proprietari e operatori.

«Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel nostro impegno per rendere il patrimonio culturale italiano sempre più accessibile, partecipato e condiviso – ha affermato Giuseppe Roma, Vice Presidente del Touring Club Italiano. Le dimore storiche sono luoghi di memoria e identità, e metterle in relazione con le comunità e con i territori significa rafforzare il legame tra passato e futuro, tra storia e cittadinanza attiva».

«Le dimore storiche custodiscono una parte essenziale dell’identità culturale del nostro Paese e rappresentano un patrimonio diffuso che contribuisce in modo significativo alla vitalità dei nostri territori – dichiara Maria della Pace Odescalchi, Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Il Protocollo con il Touring Club Italiano rafforza una visione comune fondata sulla collaborazione attiva e sulla sostenibilità, affinché questi luoghi possano essere non soltanto preservati, ma anche animati da iniziative culturali e da un turismo di qualità capace di creare valore per le comunità locali e per le future generazioni»

Attraverso questa collaborazione A.D.S.I. e TCI consolidano il proprio impegno nel promuovere un patrimonio storico, artistico e culturale unico al mondo, creando le condizioni affinché le dimore storiche continuino a vivere come luoghi di conoscenza, partecipazione e sviluppo, in un equilibrio virtuoso tra tutela, fruizione e responsabilità condivisa.

