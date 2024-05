Pubblicato avviso per coprogrammare un nuovo piano per le dipendenze

Pubblicato l’avviso pubblico per coprogrammare un nuovo piano per le dipendenze. Dopo la chiusura dell’agenzia per le tossicodipendenze, approvata dall’Assemblea Capitolina e l’apertura del nuovo ufficio dipartimentale per le dipendenze, prende forma il processo partecipativo di coprogrammazione e coprogettazione dei servizi dedicati alle dipendenze.

L’Assemblea Capitolina ha recentemente approvato la delibera n. 20, recante indirizzi e principi per un nuovo piano delle attività di prevenzione, cura, inclusione sociale e riduzione del danno sulle dipendenze e interventi per il contrasto dell’offerta.

Il bisogno di ripensare il fenomeno delle dipendenze e di affrontare anche quelle comportamentali, come il gioco patologico richiede un nuovo percorso su temi che per anni sono stati abbandonati.

Insieme alle realtà del terzo settore e a tutti gli organismi che da anni affrontano i vari fenomeni collegati all’assunzione di sostanze, sono stati previsti 5 sotto tavoli che declinano le aree di intervento previste dalla delibera capitolina, che saranno coordinati dai partecipanti all’avviso pubblico.

La coprogrammazione porterà a delineare i nuovi bisogni e i nuovi servizi che saranno poi oggetto del processo di coprogettazione.

