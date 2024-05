La Stanza della Cultura, torna a riunirsi lunedì 6 maggio ore 19,30 presso il bar della Nuova Tor Tre Teste Calcio in via Giuseppe Candiani 16.

“Quale futuro per il parco di Tor Tre Teste?” è il tema sul quale i prtecipanti sono chiamati a un confronto.

L’argomento che sarà affrontato in tutti i suoi aspetti interrogandosi in particolare su quali forme di autogestione, in collaborazione con Comune e Municipio, è possibile attuare per la piena valorizzazione di un’importante risorsa per i quartieri Tor Tre Teste, Alessandrino e Quarticciolo.



Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca sul pulsante ↙ Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------clicca sul pulsante ↙---------------------------------------------------------------------------

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati