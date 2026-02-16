Quarticciolo, piano da 75 milioni di euro: conclusa la mappatura delle fragilità abitative

Si è riunito oggi il Tavolo di lavoro dedicato al Quarticciolo, promosso dall’Assessorato alle Periferie di Roma Capitale.

Un appuntamento che si conferma cabina di regia stabile tra istituzioni e territorio, con un metodo fondato su ascolto, assunzione di responsabilità e monitoraggio puntuale degli impegni.

Al centro dell’incontro l’emergenza abitativa e la gestione degli alloggi popolari, ma anche lo stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione urbana.

Case popolari, conclusa la mappatura delle fragilità

Nel corso della seduta, il presidente della Commissione Patrimonio e Politiche abitative, Yuri Trombetti, ha annunciato la chiusura della fase di mappatura dei nuclei familiari destinatari di decreti di rilascio.

Si apre ora la fase operativa, con la valutazione caso per caso e la presa in carico delle situazioni di maggiore vulnerabilità.

«Si conclude un percorso importante – ha dichiarato l’assessore alle Periferie Pino Battaglia –. Oggi disponiamo di un quadro chiaro delle fragilità presenti e possiamo intervenire in modo mirato. Il metodo è definito: ascolto, presa in carico e verifica costante dei risultati».

Particolare attenzione è stata riservata al rafforzamento dell’accompagnamento sociale per evitare che errori formali possano penalizzare chi ha diritto al sostegno. «Informazione e assistenza sono strumenti fondamentali per garantire equità», ha aggiunto Battaglia.

Riqualificazione e investimenti

Durante la riunione è stato fatto il punto sugli interventi in corso nel quartiere: dalla sistemazione della piazza e dei locali commerciali alla riqualificazione degli assi viari e delle aree verdi, fino agli impianti sportivi. Per la piscina si è in attesa del progetto esecutivo necessario per bandire la gara.

Alla presenza della Regione Lazio è stata ribadita la collaborazione istituzionale, anche alla luce dell’annunciato stanziamento di 30 milioni di euro destinati al quartiere. Le risorse complessive, tra Comune, Regione e Governo, raggiungono così quota 75 milioni.

L’assessorato regionale alla Casa ha confermato interventi sul patrimonio ATER: lavori su appartamenti, coperture, centrali termiche e ascensori.

«Le risorse per l’housing rappresentano un passaggio decisivo – ha concluso Battaglia –. Ora serve mantenere alta l’attenzione su ogni fase attuativa, dalle gare ai progetti esecutivi fino alla realizzazione. Il Quarticciolo merita risposte concrete e tempi certi».

Approccio integrato

All’incontro hanno partecipato anche l’assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari e il delegato del Sindaco per la Sicurezza, Francesco Greco, a conferma di un’impostazione che tiene insieme politiche sociali, sicurezza e rigenerazione urbana.

Il Tavolo tornerà a riunirsi tra un mese per verificare lo stato di avanzamento degli interventi e proseguire il lavoro condiviso sul rilancio del Quarticciolo.

