Quartiere Africano, vandalizzata la sede di Fratelli d’Italia: serrande imbrattate e serrature forzate

Un vero e proprio atto vandalico, ha colpito nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre, la sede di Fratelli d’Italia nel quartiere Africano a Roma.

Ignoti hanno forzato le serrature e imbrattato la serranda e i muri esterni della struttura, lasciando dietro di sé solo segni di intimidazione e il senso di sgomento tra chi quotidianamente lavora lì per la comunità.

“Un gesto vile e inaccettabile”, lo definisce Marco Perissa, presidente della Federazione romana di Fratelli d’Italia. “Ogni volta che qualcuno tenta di colpirci con la violenza o l’intimidazione, la nostra risposta resta la stessa: più presenza, più impegno, più partecipazione. Non saranno certo questi atti a fermare chi, come noi, ha scelto la via della politica e del dialogo per migliorare la città”.

Perissa sottolinea anche il lato preoccupante del fenomeno: “È inquietante constatare come il confronto politico venga sostituito da gesti di odio e vandalismo. Ma sappiano questi individui che non ci faremo zittire: Fratelli d’Italia continuerà a essere in prima linea, ogni giorno, al servizio dei cittadini e delle idee in cui crediamo”.

Le forze dell’ordine sono state avvertite e stanno valutando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili di tale gesto.

