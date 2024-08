Raffica di furti all’asilo “Il nostro Girotondo” di Colli Aniene: sei i colpi messi assegno in un solo mese

Sono in totale sei i furti messi assegno in un solo mese, e non stiamo parlando di chissà quale banca, ma dell’asilo nido “Il nostro Girotondo” di via Rossi 29, nel cuore di Colli Aniene, IV Municipio di Roma. Una vera e propria escalation di criminalità che ha scosso il quartiere, riflettendo un problema diffuso in tutta la città.

La situazione è così allarmante che il Campidoglio ha deciso di intervenire, collegando i sistemi di antifurto delle scuole direttamente al numero di emergenza NUE 112. Anche “Il nostro Girotondo” si prepara a questa misura drastica, nella speranza di fermare i malintenzionati.

La situazione è tutt’altro che rosea anche nel Tiburtino, un’area già sotto pressione con i suoi 17 asili nido a gestione diretta. Ma è “Il nostro Girotondo” ad aver subito il colpo più duro: sei intrusioni in un solo mese, con furti e danni ingenti che hanno lasciato il segno sulla struttura.

Questi atti vandalici non si sono limitati a colpire l’edificio: le vere vittime sono stati i bambini che hanno frequentato l’asilo durante l’estate.

Mentre “Il nostro Girotondo” si adoperava per garantire il servizio educativo nei mesi più caldi, le intrusioni hanno devastato porte, pareti e, soprattutto, hanno portato via le scorte alimentari destinate ai piccoli.

Un atto spregevole che ha avuto ripercussioni non solo sui bambini, ma anche sulle loro famiglie e sul personale scolastico, costretto a fronteggiare una situazione d’emergenza.

La risposta delle autorità locali non si è fatta attendere. La giunta del IV Municipio ha subito richiesto un intervento all’assessora ai Lavori Pubblici di Roma, Ornella Segnalini.

Dopo un sopralluogo condotto dall’assessora municipale alla Scuola, Annarita Leobruni, e dal presidente Massimiliano Umberti, è stata avanzata una richiesta chiara: installare un sistema di sicurezza avanzato, collegato direttamente al 112, per proteggere l’asilo.

Finalmente, una buona notizia: presto “Il nostro Girotondo” sarà dotato di un impianto d’allarme che risponderà direttamente alle emergenze, offrendo una protezione più efficace e rassicurante per tutti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙