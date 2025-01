Rapina al supermercato: 52enne in fuga bloccato dai carabinieri grazie a un cittadino

Grazie alla prontezza di un cittadino, un rapinatore è stato bloccato e arrestato poco dopo aver svaligiato il supermercato Todis di via di Tor Vergata, nella periferia est di Roma.

A finire in manette un 52enne romano, senza occupazione e con precedenti penali, accusato di rapina aggravata.

Il colpo è avvenuto nel pomeriggio, quando un uomo con atteggiamento sospetto è stato notato aggirarsi nei pressi del supermercato situato tra Torrenova e Tor Vergata.

Il cittadino, insospettito, si è recato alla stazione dei carabinieri più vicina per segnalare la situazione.

I militari sono intervenuti immediatamente e, dopo un breve inseguimento nelle vie limitrofe, hanno fermato l’uomo in fuga.

Durante la perquisizione, il 52enne è stato trovato in possesso di un taglierino, un passamontagna e 410 euro, il bottino appena sottratto sotto minaccia al personale del supermercato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre il rapinatore è stato arrestato.

Dopo la convalida dell’arresto, la magistratura ha imposto per lui l’obbligo di presentarsi quotidianamente in caserma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.