Reddito di cittadinanza, Funari: “Auspico chiarimenti dal governo per un’attenzione ai poveri che non si esprima con SMS

“Centosessanta mila famiglie hanno ricevuto questo sms ‘domanda di rdc sospesa in attesa eventualmente di una presa in carico da parte dei servizi sociali’.

Cominciano così ad arrivare presso tutti i Municipi e Dipartimenti segnalazioni e richieste dei cittadini, percettori del reddito di cittadinanza, che hanno ricevuto il messaggio dell’Inps che sembrerebbe rimandare ai servizi sociali la responsabilità dell’interruzione del contributo.

Il governo ha scelto di tagliare una misura di contrasto alla povertà che poteva certamente essere migliorata, ma con questa modalità si genera solo caos tra gli operatori dei nostri servizi sociali e tanta disperata incertezza in molte persone.

Avevamo intrapreso un percorso condiviso con il Ministero e accolto con sollievo la proroga dei termini al 31 ottobre, così si rischia solo di generare confusione e tensione sociale.

Auspico, nelle prossime ore, un chiarimento pubblico in merito da parte del Ministero per una situazione davvero inaccettabile e mal gestita. L’attenzione ai poveri non può manifestarsi con un breve sms”.

E’ quanto sostiene in una nota l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari.