Regimenti (FI): grande soddisfazione per avvio iter pdl riforma

«Accolgo con grande soddisfazione l’inizio dell’iter legislativo alla Camera della proposta di legge costituzionale per conferire maggiori poteri alla città di Roma previsto per la prossima settimana.

Ringrazio per il grande lavoro svolto e per la determinazione i capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri e tutto il gruppo dirigente di Forza Italia che si sta battendo per dotare la Capitale di potere adeguati alle funzioni e alle incombenze di Roma. Sono convinta che dopo diversi tentativi questa può essere la legislatura decisiva per l’approvazione di una riforma storica.

Auspichiamo, come avvenuto nella scorsa legislatura, la più ampia convergenza possibile perché questa non è una riforma di una parte politica ma un provvedimento a vantaggio di tutti i cittadini per modernizzare Roma e dotare l’amministrazione capitolina di strumenti normativi adeguati. Forza Italia ancora una volta si conferma dalla parte di Roma e dei romani». Così Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma.



