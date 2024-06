Regione Lazio, Baldassarre: “stagione santa cecilia di grande prestigio”

«La Regione Lazio è al fianco dell’Accademia di Santa Cecilia, prestigiosa istituzione che dà lustro a Roma e la qualifica come capitale delle arti.

La musica è un prezioso veicolo dell’identità nazionale, come ci ricorda la figura del patriota e autore del testo dell’Inno nazionale Goffredo Mameli, e nostro obiettivo è avvicinare sempre più i giovani alla musica classica e sinfonica. Plaudo, per questo, alla intelligente politica dell’Accademia per coinvolgere i più giovani».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura, alle Parti opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre, in occasione della conferenza di presentazione della stagione 2024/25 dell’Accademia di Santa Cecilia, oggi all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma.

«I miei complimenti a una programmazione musicale di così grande interesse e prestigio.

Invito tutti i romani a venire ad ascoltare gli artisti dal vivo, e a sostenere l’Accademia, vanto della nostra città», ha concluso l’assessore della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

