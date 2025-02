Regione Lazio, battaglia sul fine vita: opposizione in protesta, la maggioranza abbandona l’aula

Mentre in Toscana la legge sul fine vita è diventata realtà, nel Lazio il dibattito resta impantanato tra rinvii e strategie dilatorie. La proposta depositata lo scorso novembre da Italia Viva e Alleanza Verdi-Sinistra giace ancora in un cassetto, senza che la maggioranza abbia mai concesso uno spazio per discuterla.

E così, il 12 febbraio, l’opposizione ha deciso di rompere il silenzio con una protesta in aula: cartelli alzati, slogan chiari – “Non insabbiate la legge sul fine vita”, “Liberi fino alla fine” – e una reazione altrettanto esplicita della maggioranza di centrodestra, che ha abbandonato la seduta, costringendo alla sospensione e al rinvio.

Il suicidio assistito in Italia è stato depenalizzato dalla Corte Costituzionale nel 2019, ma la strada per una regolamentazione concreta è ancora in salita.

Nel Lazio, la questione è tornata sotto i riflettori a novembre 2023, con la morte di Sibilla Barbieri, costretta a recarsi in Svizzera per poter porre fine alla sua sofferenza dopo il rifiuto dell’Asl di permetterle di farlo nella propria casa. Un caso che ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito, spingendo l’opposizione a chiedere nuovamente che la proposta di legge fosse discussa.

«Ho chiesto che si apra un confronto in commissione Sanità su un tema tanto delicato quanto urgente, che riguarda la dignità e la libertà delle persone», ha dichiarato Claudio Marotta di Alleanza Verdi-Sinistra. «La destra, per tutta risposta, ha lasciato l’aula, voltando le spalle ai cittadini». Un gesto che ha acceso ulteriormente gli animi, mentre cresce la frustrazione di chi da anni chiede una regolamentazione chiara.

La legge “Liberi Subito”, elaborata dall’Associazione Luca Coscioni e depositata in Regione il 16 novembre 2023, prevede la possibilità per i cittadini di richiedere il suicidio medicalmente assistito tramite l’Asl, con la valutazione di una commissione dedicata.

Il testo stabilisce criteri precisi per l’accesso: patologie irreversibili, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute insopportabili e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Ma il punto centrale resta la volontà individuale: chiunque sia pienamente capace di intendere e volere deve poter scegliere consapevolmente, in libertà e senza ostacoli burocratici.

In assenza di una legge nazionale, spetta alle Regioni colmare il vuoto normativo. La Toscana lo ha fatto pochi giorni fa, approvando la legge con 27 voti favorevoli. Nel Lazio, invece, la proposta resta ferma, mentre la maggioranza continua a evitare il confronto.

Ma il tempo non aspetta, e nemmeno chi soffre. La battaglia per il diritto di scegliere il proprio destino è tutt’altro che finita.

