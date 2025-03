Regione Lazio. Francesca Milito è il nuovo direttore generale del Sant’Andrea

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato ieri il decreto di nomina di Francesca Milito a direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea, con effetto immediato fino alla naturale scadenza dell’incarico. Milito prenderà servizio il 1° aprile.

Il presidente Rocca augura buon lavoro al direttore generale Milito, ringraziandola per il lavoro svolto alla guida della Asl Roma 3.

Nata a Cosenza l’8 ottobre 1969, laureata in Economia e Commercio. È stata direttore generale della Azienda sanitaria locale Roma 3 e direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, dell’istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani – Irccs e della Asl Roma F.

Commercialista, è stata direttore di Unità operativa complessa, componente del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori di Aziende sanitarie.

