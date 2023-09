Regione, PNRR: Respinta mozione PD per recuperare fondi destinati a Roma

“Doppio schiaffo del centrodestra alla città di Roma: dopo il taglio dei finanziamenti previsti dal Pnrr per gli interventi di riqualificazione urbana da parte del Governo Meloni, oggi la maggioranza del presidente Rocca ha respinto anche la mozione con cui si chiedeva alla Giunta di recuperare risorse nel bilancio regionale per sostenere il completamento dei progetti di rigenerazione delle periferie capitoline” dichiara Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del PD e primo firmatario dell’atto di indirizzo.

In particolare, la mozione riguardava il definanziamento dei progetti relativi al Polo del benessere nel complesso del Santa Maria della Pietà, con un investimento di oltre 50 milioni di euro, il Polo della sostenibilità nel quartiere di Tor Bella Monaca, con una spesa di circa 70 milioni di euro, e il Polo della solidarietà a Corviale, con un impegno di circa 50 milioni di euro.

“Il presidente Rocca si dimostra ancora una volta succube di Meloni e Salvini, restando totalmente indifferente alle esigenze di Roma. Il taglio del finanziamento relativo ai Piani Urbani Integrati – aggiunge Valeriani – è pari a circa 170 milioni di euro e avrà un effetto immediato: il blocco totale dei progetti di rigenerazione e valorizzazione di alcune aree periferiche di Roma, che versano in uno stato di maggiore difficoltà, impedendo così la possibilità di mettere a disposizione opere e servizi di estrema importanza che permetterebbero di migliorare la qualità della vita di migliaia di persone”.

“La colpevole indifferenza del presidente Rocca è ancora più grave perché negli anni scorsi la Regione Lazio ha avviato, e in molti casi concluso, interventi di riqualificazione urbana ed efficientamento energetico in molte periferie di Roma, tra cui anche Tor Bella Monaca, Corviale e al Santa Maria della Pietà: progetti che si inseriscono all’interno di un più ampio piano di miglioramento della città – conclude il consigliere PD – che sarebbe stato definitivamente portato a compimento proprio grazie a questi specifici fondi del Pnrr con un impatto positivo sia sulla salute delle persone che sull’ambiente. Ma per Rocca, Meloni e Salvini tutto questo non si deve fare”.