Regione, Rocca ha nominato Figorilli e Maccari direttori generali di Asl Roma 3 e Rieti

A seguito dei pareri positivi espressi dalla commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare del Consiglio regionale, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato i decreti di nomina dei direttori generali di due Aziende sanitarie.

Si tratta di Laura Figorilli alla Asl Roma 3 e Mauro Maccari alla Asl Rieti. Gli incarichi dei direttori generali hanno una durata triennale. Il presidente Rocca augura buon lavoro ai nuovi direttori generali.

Laura Figorilli

Nata a Rieti il 25 ottobre 1964, laureata in Scienze politiche con indirizzo internazionale. È stata direttore generale della Asl Rieti e direttore amministrativo degli Istituti fisioterapici ospitalieri – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e dell’Azienda sanitaria locale 4 Teramo.

Docente universitario, è stata direttore di Unità operativa complessa e dirigente amministrativo di Aziende del Servizio sanitario regionale nella sua esperienza lavorativa.

Mauro Maccari

Nato a Roma il 12 gennaio 1959, laureato in Medicina e Chirurgia. È stato commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale Rieti e direttore generale facente funzioni e sanitario delle Aziende Usl Toscana Nord Ovest e della Usl 5 Pisa, nonché direttore sanitario delle aziende Usl 7 Siena e Usl 1 Imperiese.

Nel corso degli anni ha prestato servizio come dirigente medico nel Servizio sanitario delle Regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia.

