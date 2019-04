Residenti adottano le aiuole di piazzale delle Gardenie

Segnaliamo una iniziativa spontanea in piazzale delle Gardenie a Centocelle, nata per contrastare lo stato di degrado che incombe in quella zona (tra le rimanenze del mercatino abusivo rom, la sporcizia con bottiglie di birra lasciate ovunque, etc).

Comuni cittadini, almeno una ventina, che amano la loro città e il loro quartiere hanno piantato delle piccole piante adottando le aiuole del piazzale che giornalmente curano.

I volontari tra le altre cose puliscono giornalmente il piazzale anche se purtroppo in continuazione gli vengono rubate le scope, i raccoglitori e le buste.

Il gruppo è composto da abitanti insieme ai loro figli (che hanno aiutato a fare i cartelloni), alcuni sono commercianti della zona, altri boy-scout della chiesa. Non sono riuniti in associazione e non hanno un vero e proprio referente.

Per chi volesse aiutare questa iniziativa è sufficiente quando si passa per il piazzale essere più sensibili e civili tenendo pulito e magari curando liberamente le aiuole e/o annaffiando le piante.