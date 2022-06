Restano Vero Volley, Venezia, Piacenza e Duemila12

La prima fase della finale scudetto Under 16F ha eletto le sue quattro regine. Al termine della seconda giornata di gare sui campi di Roma, sono state Vero Volley Delicatesse, Sinergy Venezia, Volley Academy Piacenza e Duemila12 de’ Settesoli a staccare il prezioso pass. Queste formazioni domani si uniranno ad altre 12 squadre già qualificate, inserendosi nei gironi E, F, G e H dell’evento organizzato da FIPAV Lazio e FIPAV Roma con il patrocinio di Regione Lazio, Città Metropolitana e Roma Capitale.

Nel gruppo A di qualificazione una super Vero Volley ha completato il proprio percorso con la terza vittoria in altrettante gare al Pala Fonte, imponendosi per 3-0 sulle abruzzesi della Dannunziana nella gara decisiva per il passaggio del turno.

Le campionesse del Pala ToLive sono, invece, le ragazze della Sinergy Venezia, in grado di superare in quattro set la Serteco Volley Genova nell’ultima sfida del girone (erano entrambe appaiate a quota 6 punti dopo le prime due giornate).

Emozioni a non finire nel girone C, quello del Pala Torrino, dove la Volley Academy Piacenza ha compiuto all’ultima curva il sorpasso sul Club76 Asti: sotto in classifica di un punto e in svantaggio 2-1 nel match decisivo, le emiliane hanno rimontato vincendo 3-2 e staccando quindi il pass per la fase che culminerà domenica 5 giugno con la finale scudetto al Palazzo dello Sport di Roma (Eur).

Si è decisa al tie-break anche l’ultima sfida del girone D al Tellene, altrettanto determinante per eleggere l’ultima promossa: quella che ha messo a confronto la Duemila12 de’ Settesoli e il San Michele Firenze. A passare il turno sono state le laziali, che hanno esultato dopo un incredibile 3-2 ai danni delle avversarie toscane.

I RISULTATI DEL 1/06

Campo 2 – Pala Fonte

ore 9.00: Scuola Volley V. Avolio – Volley Neugries 1-3 (21,25, 25-22, 15-25, 18-25)

ore 10.30: Vero Volley Delicatesse – Dannunziana Dueci 3-0 (25-13, 25-10, 25-10)

CLASSIFICA: Vero Volley Delicatesse 9, Dannunziana Dueci 6, Volley Neugries 3, Scuola Volley V. Avolio 0

Campo 3 – Pala ToLive

ore 9.00: School Volley Perugia – Cogne Aosta Volley 3-1 (23-25, 25-13, 25-9, 25-16)

ore 10.30: Sinergy Venezia – Serteco Volley School Genova 3-1 (25-15, 24-26, 25-21, 25-20)

CLASSIFICA: Sinergy Venezia 9, Serteco Volley School Genova 6, School Volley Perugia 3, Cogne Aosta Volley 0

Campo 4 – Pala Torrino

ore 9.00: Innova Volley Tione Brenta – Dolcos Busnago 0-3 (24-26, 7-25, 15-25)

ore 10.30: Volley Academy Piacenza – Club76 Play Asti 3-2 (22-25, 26-24, 26-28, 25-23, 15-5)

CLASSIFICA: Volley Academy Piacenza 7, Club76 Play Asti 7, Dolcos Busnago 4, Innova Tione Brenta 0

Campo 5 – Pala Tellene

ore 9.00: Gi Elle Policoro – Energy Time NP Campobasso 2-3 (25-21, 22-25, 22-25, 25-18, 4-15)

ore 10.30: San Michele Firenze – Duemila12 de’ Settesoli

CLASSIFICA: Duemila12 de’ Settesoli 8, San Michele Firenze 7, Energy Time NP Campobasso 2, Gi Elle Policoro 1

Fase finale (dal 2 giugno)

Girone E: Visette Volley, Cuore di Mamma Cutrofiano, Arzano Volley, Vero Volley Delicatesse

Girone F: Imoco Volley, Aurora V. Siracusa, Pieralisi Jesi, Volley Academy Piacenza

Girone G: Sc. Pall. Anderlini, Involley Chieri Cambiano, Chions Fiume, Vincitrice gir. D

Girone H: Prato V. Project, Volleyrò Casal de’ Pazzi, As Gymland, Sinergy Venezia

IL PROGRAMMA DEL 2 GIUGNO

Campo 2 – Pala Fonte

ore 15.30: Cuore di Mamma Cutrofiano – Arzano Volley

ore 17.00: Visette Volley – Vero Volley Delicatesse

Campo 3 – Pala ToLive

ore 15.30: Aurora Volley Siracusa – Pieralisi Volley Jesi

ore 17.00: Valentino Ricci Imoco Volley S. Donà – Volley Academy Piacenza

Campo 4 – Pala Torrino

ore 15.30: In Volley Piemonte Fiorentini – Chions Fiume Volley

ore 17.00: Scuola di Pallavolo Anderlini – Duemila12 de’ Settesoli

Campo 5 – Pala Tellene

ore 15.30: Volleyrò Casal de’ Pazzi – Gymland

ore 17.00: Ariete PVP Prato – Sinergy Volley Venezia