Francesco De Salazar, Presidente del Movimento Cittadino Municipio 2, ha avanzato alla sindaca Raggi la seguente richiesta emissione ordinanza ad hoc divieto di sosta camper e roulotte al Villaggio Olimpico.

Gent.ma Sindaca,

con la presente si richiede che venga emessa un’ordinanza che vieta la sosta ai camper all’ interno del Villaggio Olimpico.

Il territorio infatti subisce l’annoso problema della presenza permanente di camper e roulotte di nomadi.

La polizia locale, la polizia di stato e i carabinieri i di zona conoscono il problema ma gli attuali strumenti a disposizione prevedono soltanto la possibilità di elevare una sanzione amministrativa o denuncia penale se sorpresi a compiere reati senza risolvere il problema.

Non è possibile che un intero territorio debba subire il continuo degrado arrecato dalla presenza di tali mezzi che sostano praticamente in modo stanziale da diversi anni al Villaggio Olimpico.

Tra l’altro le famiglie nomadi che abitano nei camper utilizzano le fontanelle come wc, sverzano i liquidi dei propri mezzi all’ interno degli scarichi delle fontanelle, lavano i panni e stendono gli stessi accanto alle fontanelle oltre a gettare rifiuti in ogni dove.

Gli stessi effettuano bisogni fisiologici sia nelle aree verdi, sia nelle aree pavimentate che sotto i piloti delle abitazioni.

Certo di un suo interessamento alla problematica segnalata, in attesa di un suo riscontro vi trasmetto i miei più cordiali saluti.

Francesco De Salazar, Presidente del Movimento Cittadino Municipio 2