Rifiuti, Forza Italia: Criticità nella raccolta all’Alberone, Ama e Municipio intervengano

«I cittadini del Municipio VII sono fortemente insoddisfatti del livello di pulizia e decoro delle strade e della raccolta rifiuti. L’ultimo caso è quello di via Fabio Numerio all’Alberone, una lunga via a ferro di cavallo con otto palazzi serviti solo da due cassonetti. In questi giorni la spazzatura è arrivata a livelli record anche di fronte ai portoni e i cittadini sono esasperati dai miasmi e dallo spettacolo indegno di una Capitale.

Ci auguriamo che dal Municipio VII e dall’Ama qualcuno si muova prima dell’arrivo dell’estate, quando il caldo rischia di moltiplicare i disagi e i rischi». Così Massimo Ciccozzi, Epidemiologo e Assessore ombra alla Salute di Forza Italia e Giovanni Cedrone, Coordinatore di Forza Italia Municipio VII.

«I cittadini del Municipio VII pagano le tasse come tutti e hanno diritto ad un servizio di raccolta rifiuti che funzioni. La presenza di cumuli di spazzatura, con l’aumento delle temperature, mette anche a rischio la salute delle persone perché attira gabbiani, topi e insetti che possono trasmettere malattie. Non possiamo affrontare il Giubileo con una città costellata di cumuli di spazzatura. Ci auguriamo che Ama intervenga quanto prima» concludono.

