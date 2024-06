Rinnovo della tessera elettorale a Roma: orari e modalità

L’8 e 9 giugno si vota in tutta Italia per le elezioni europee, un evento fondamentale per la democrazia e la partecipazione civica. Per poter esercitare il proprio diritto di voto è necessario presentarsi ai seggi con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Ma cosa fare se la tessera elettorale non è più utilizzabile, deteriorata o smarrita? Come si può rinnovarla in tempo per le elezioni?

La tessera elettorale è un documento indispensabile per poter votare e viene recapitata direttamente a ogni cittadino italiano al compimento del 18° anno d’età. Nel caso in cui la tessera non sia più utilizzabile, ad esempio se sono stati esauriti gli spazi per la certificazione del voto o se è deteriorata, è possibile richiederne una nuova.

A Roma, la richiesta può essere fatta presso tutti i Municipi, indipendentemente dalla residenza, tramite prenotazione. In alternativa, ci si può rivolgere agli uffici di via Petroselli 50, presso il dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti – Ufficio Elettorale Centrale di Roma Capitale. Gli orari di apertura sono: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00, e il giovedì dalle 8.30 alle 16.30.

In periodi di consultazioni elettorali, per facilitare i cittadini, i Municipi e il dipartimento attivano aperture straordinarie pomeridiane, comprese nei giorni prefestivi e festivi.

Questo permette a chiunque di ottenere la tessera elettorale senza dover necessariamente prenotare, rispondendo così alla necessità di garantire a tutti il diritto al voto.

Il programma delle aperture straordinarie per le prossime elezioni europee è il seguente:

Da lunedì 3 a giovedì 6 giugno, tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30;

Venerdì 7 giugno dalle 8.30 alle 18.00;

Sabato 8 giugno 2024 dalle 9.00 alle 23.00;

Domenica 9 giugno 2024 dalle 7.00 alle 23.00.

Ottenere una nuova tessera elettorale è un processo semplice. Se la propria tessera è deteriorata o gli spazi per la certificazione del voto sono esauriti, l’elettore di Roma Capitale può richiederne una nuova esibendo e riconsegnando quella vecchia. In caso di smarrimento della tessera elettorale, non è necessario fare una denuncia: basta un’autocertificazione per richiederne una nuova.

È importante ricordare che i cittadini residenti a Roma possono svolgere queste pratiche sia personalmente sia tramite un familiare convivente, che deve essere appositamente delegato. Questo garantisce maggiore flessibilità e comodità per tutti gli elettori.

Nel caso di trasferimento della residenza, il Comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali consegnerà al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune della precedente residenza. Se l’elettore non riceve la tessera presso il suo domicilio, può sempre ritirarla presso gli uffici di via Petroselli 50 a Roma o presso i Municipi, presentando un documento di riconoscimento.

