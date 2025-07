Riqualificazione degli ex mercati generali. Studentato o Hotel?

Continua a crescere la tensione tra gli studenti dell’Università Roma Tre e le istituzioni locali, a seguito del controverso progetto di riqualificazione degli ex Mercati Generali, nel quartiere Ostiense.

Un intervento urbanistico ambizioso, che mira a trasformare un’area storicamente industriale in un polo multifunzionale, con spazi culturali, commerciali, ricreativi e, tra le varie destinazioni, anche un nuovo studentato. Tuttavia, i costi previsti per i futuri alloggi destinati agli universitari stanno sollevando forti critiche.

Secondo quanto emerso, i canoni di affitto per le camere nello studentato dovrebbero oscillare tra i 600 e i 1.200 euro al mese. Una cifra che l’associazione Studenti alla Terza, la più rappresentativa dell’Ateneo capitolino, giudica “assolutamente insostenibile” per la stragrande maggioranza degli studenti, specialmente quelli fuori sede. In una nota diffusa sui propri canali social, l’associazione denuncia come questi importi siano inaccessibili per chi si trasferisce a Roma per motivi di studio, spesso senza un adeguato sostegno economico da parte dello Stato o degli enti locali.

Le critiche si inseriscono in un contesto cittadino già segnato dal fenomeno del caro affitti, che negli ultimi anni ha reso sempre più difficile la vita a migliaia di giovani e universitari nella Capitale. Gli studenti denunciano anche la cronica mancanza di strutture residenziali pubbliche a prezzi calmierati e il costante ritardo nell’attuazione di politiche abitative inclusive. Roma, infatti, pur ospitando decine di migliaia di studenti universitari, offre un numero estremamente ridotto di posti letto in residenze pubbliche gestite da enti come LazioDisco.

Durante un recente incontro in Campidoglio, alcuni rappresentanti istituzionali hanno tentato di rassicurare gli studenti, ventilando l’ipotesi di un ripensamento del progetto o l’introduzione di forme di calmierazione dei prezzi. Tuttavia, per l’associazione Studenti alla Terza le parole non bastano. Per questo motivo, gli studenti hanno annunciato la loro partecipazione oggi in Aula Giulio Cesare, dove si terrà la discussione in Assemblea Capitolina proprio sul futuro del progetto.

Intanto, cresce il malcontento tra gli studenti fuori sede, molti dei quali sono costretti a condividere appartamenti sovraffollati, o a vivere in condizioni precarie pur di riuscire a studiare a Roma. I più sfortunati finiscono anche nel mercato sommerso, affittando stanze o posti letto a prezzi esorbitanti e senza contratto. In questo contesto, il progetto degli ex Mercati Generali, nato come simbolo di una grande riqualificazione urbana e di una rinascita architettonica e culturale del quartiere Ostiense, rischia di diventare il fulcro di un acceso scontro tra le esigenze della cittadinanza e le dinamiche speculative dell’immobiliare privato.

