Roma, allarme smog: qualità dell’aria a rischio. Il Campidoglio: “usate meno l’auto”

Nemmeno il tempo di archiviare l’ultima domenica ecologica che su Roma torna l’ombra dell’inquinamento.

Sulla base dei rilievi dell’Arpa Lazio, il Comune ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza: a partire da oggi, martedì 24 febbraio, la qualità dell’aria è destinata a subire un netto peggioramento.

Il bollettino critico, emesso ieri dal Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli inquinanti, parla chiaro: le “emissioni antropiche” — ovvero l’incrocio tra i gas di scarico delle auto e i riscaldamenti domestici ancora a pieno regime — minacciano di far impennare i livelli di polveri sottili oltre le soglie di sicurezza.

A differenza dei blocchi totali del traffico, questa volta non è stata emessa un’ordinanza restrittiva, bensì una determinazione dirigenziale.

Si tratta di un richiamo alla responsabilità individuale dei romani, invitati ad adottare comportamenti che possano mitigare l’impatto ambientale nei prossimi tre giorni.

Il pacchetto di raccomandazioni del Campidoglio è puntuale:

Sebbene non vi siano divieti di circolazione, l’Amministrazione ha deciso di alzare la guardia sul piano del monitoraggio.

Una seconda determinazione, firmata contestualmente, dispone un potenziamento dei controlli della Polizia Locale per le giornate del 24, 25 e 26 febbraio.

Le pattuglie dei caschi bianchi saranno concentrate lungo le arterie ad alto flusso veicolare per verificare il rispetto delle normative vigenti e monitorare i flussi di traffico.

