Roma, aperte le iscrizioni ai nidi 2026/2027: 300 nuovi posti e domande solo online

Sono aperte da ieri, martedì 24 febbraio, le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni per l’anno educativo 2026/2027 per i residenti o domiciliati a Roma.

Le famiglie possono presentare la domanda esclusivamente online entro il 30 marzo 2026, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico che contiene tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso, ai criteri di priorità e alle modalità di presentazione delle domande.

La richiesta di iscrizione deve essere compilata attraverso il servizio digitale disponibile sul portale istituzionale, seguendo il percorso:

www.comune.roma.it > Servizi > Scuola > Nido > Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte – Domanda online

“Si apre questa nuova stagione con dati davvero positivi a partire dai nuovi 300 posti messi a bando. Si raccolgono i frutti di un lavoro – ha spiegato l’assessora Pratelli – fatto in questi anni su più fronti, finalizzato a rafforzare il sistema 0-3 capitolino: dalle nuove aperture, passando per le nuove convenzioni, fino allo straordinario investimento sul personale educativo, con la stabilizzazione di oltre 1.700 educatrici ed educatori dal 2021.

Il risultato è che a Roma registriamo un aumento costante della richiesta di posti al nido, nonostante il calo delle nascite a livello nazionale, segno di una cultura che si fa largo e che riconosce nel nido un pezzo fondamentale del percorso educativo, che accompagna i primi anni di vita e che contribuisce in modo decisivo a determinare le traiettorie future dei bambini e delle bambine“.

“Roma vanta anche un altro risultato. Ha infatti già abbondantemente superato gli obiettivi europei per il 2030 attestandosi al 49%, contro il 45 richiesto dall’Ue, per il rapporto tra posti disponibili e bambini sotto i 3 anni. L’ambizione va oltre, vale a dire garantire un posto per tutte e tutti i bambini” ha poi concluso Pratelli.

Avviso pubblico, guida alla compilazione della domanda e informazioni sono pubblicate sulle pagine del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.