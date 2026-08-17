Roma Capitale, 2,5 milioni per la sede di via Goito: la Giunta sblocca la maxi-riqualificazione nel Municipio II

Un tassello strategico per modernizzare la macchina amministrativa e ottimizzare l’uso del patrimonio pubblico.

La Giunta capitolina ha dato il via libera definitivo ai progetti esecutivi per il restyling e la rifunzionalizzazione degli spazi interni nella sede dipartimentale di via Goito 35-37, nel cuore del Municipio II.

L’operazione vale complessivamente 2,5 milioni di euro — finanziati interamente a debito dal Comune — e permetterà di trasferire nei livelli superiori dell’edificio gli Uffici Direzionali e il personale del Dipartimento Centrale Appalti.

Con la dichiarazione di immediata eseguibilità già approvata, l’amministrazione punta ad allestire i cantieri e pubblicare i bandi di gara prima della fine dell’anno.

Il piano di ristrutturazione non toccherà le strutture portanti né cambierà il volto esterno dello stabile, ma rivoluzionerà la vivibilità e l’efficienza degli ambienti di lavoro. I cantieri agiranno su tre livelli distinti:

Quarto Piano (Lotto 1): Rappresenta il cuore dell’intervento e assorbirà 1,48 milioni di euro per allestire i nuovi quartier generali del Dipartimento Centrale Appalti.

Secondo Piano (Lotto 2): Destinato a ospitare diversi Uffici Direzionali, con uno stanziamento di circa 554 mila euro.

Terzo Piano (Lotto 3): Completamento della riorganizzazione direzionale per un valore di 449 mila euro.

L’adeguamento delle reti impiantistiche, la revisione delle norme antincendio e il restyling dei layout interni consentiranno a centinaia di dipendenti di lavorare in ambienti più sicuri e funzionali.

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