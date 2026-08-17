Roma Capitale, 2,5 milioni per la sede di via Goito: la Giunta sblocca la maxi-riqualificazione nel Municipio II
Approvato all'unanimità il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del complesso. Al quarto piano arriva il Dipartimento Centrale Appalti, gare al via entro la fine dell'anno
Un tassello strategico per modernizzare la macchina amministrativa e ottimizzare l’uso del patrimonio pubblico.
La Giunta capitolina ha dato il via libera definitivo ai progetti esecutivi per il restyling e la rifunzionalizzazione degli spazi interni nella sede dipartimentale di via Goito 35-37, nel cuore del Municipio II.
L’operazione vale complessivamente 2,5 milioni di euro — finanziati interamente a debito dal Comune — e permetterà di trasferire nei livelli superiori dell’edificio gli Uffici Direzionali e il personale del Dipartimento Centrale Appalti.
Con la dichiarazione di immediata eseguibilità già approvata, l’amministrazione punta ad allestire i cantieri e pubblicare i bandi di gara prima della fine dell’anno.
Messa a norma e nuovi spazi: il piano diviso in tre lotti
Il piano di ristrutturazione non toccherà le strutture portanti né cambierà il volto esterno dello stabile, ma rivoluzionerà la vivibilità e l’efficienza degli ambienti di lavoro. I cantieri agiranno su tre livelli distinti:
Quarto Piano (Lotto 1): Rappresenta il cuore dell’intervento e assorbirà 1,48 milioni di euro per allestire i nuovi quartier generali del Dipartimento Centrale Appalti.
Secondo Piano (Lotto 2): Destinato a ospitare diversi Uffici Direzionali, con uno stanziamento di circa 554 mila euro.
Terzo Piano (Lotto 3): Completamento della riorganizzazione direzionale per un valore di 449 mila euro.
L’adeguamento delle reti impiantistiche, la revisione delle norme antincendio e il restyling dei layout interni consentiranno a centinaia di dipendenti di lavorare in ambienti più sicuri e funzionali.
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