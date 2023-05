Roma Capitale aderisce alla Marcia della Pace 2023

Domenica 21 maggio Roma Capitale partecipa alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi organizzata dal Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani.

Dal 1961 l’iniziativa rappresenta quei milioni di persone che da ogni parte del mondo reclamano pace e giustizia per i popoli, per i più deboli, i perseguitati, i diseredati. Lo slogan ‘Trasformiamo il futuro’ chiama a riflettere sui temi della giustizia sociale e della giustizia ambientale, temi attorno ai quali si dovrà costruire un futuro più sostenibile ed equo per le generazioni più giovani, attraverso l’educazione alla pace.

Una marcia per la solidarietà e il dialogo alla quale partecipa, in rappresentanza del Sindaco e della Città, il consigliere capitolino Ferdinando Bonessio che sfilerà sotto il Gonfalone di Roma.

“Sono orgoglioso di sfilare sotto il gonfalone di Roma Capitale insieme agli agenti della Polizia Locale e di rappresentare l’Amministrazione comunale – ha dichiarato Bonessio – nel corso di un evento che ha tra le sue finalità la partecipazione civica dei giovani, la valorizzazione e la promozione della crescita culturale e sociale, la costruzione di un’alleanza intergenerazionale per ridurre le disuguaglianze e ridare valore alla parola pace”.