Roma Capitale alla tavola rotonda europea sull’housing

Si è tenuta oggi al Parlamento europeo a Bruxelles la tavola rotonda sull’housing organizzata dall’eurodeputato Pierfrancesco Maran.

All’evento hanno partecipato il commissario europeo per l’Energia e l’Edilizia abitativa, Dan Jørgensen, amministratori ed esperti italiani del settore, tra cui Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale ed una rappresentanza dell’Alleanza Municipalista per il diritto all’abitare.

L’iniziativa ha voluto favorire il dialogo tra le città e le istituzioni europee per affrontare l’emergenza abitativa con soluzioni innovative ed efficaci.

“Un incontro importante, in un momento di assoluta novità per l’Europa: per la prima volta, la Commissione Europea ha istituito sia un Commissario che una Commissione dedicati alle politiche abitative, segno che il diritto alla casa è tornato una priorità” ha commentato l’Assessore Zevi. “Voglio congratularmi con Irene Tinagli – ha aggiunto – eletta oggi presidente della Commissione europea sulle politiche per la casa”.

La tavola rotonda è stata un’occasione per gli amministratori delle principali città italiane, che nei mesi scorsi hanno formato un’alleanza per chiedere un Piano Casa Nazionale, di presentare le proprie istanze al commissario Jørgensen, affinché possano essere portate, spiega l’organizzatore Maran, “nel Piano Ue per l’affordable housing, con una particolare attenzione ad attrarre finanziamenti attraverso l’Istituzione della Piattaforma paneuropea per gli investimenti per la casa, con il sostegno della Banca Europea per gli Investimenti”.

