Roma Capitale ottiene la certificazione della parità di genere

Roma Capitale ha ottenuto la Certificazione della Parità di Genere. Un riconoscimento, simbolo di un cambiamento strutturale nella più grande amministrazione pubblica italiana, ottenuto dopo un percorso durato oltre due anni, con il coinvolgimento di tutte le strutture dell’Amministrazione, composta da oltre 23mila dipendenti.

Il lavoro per conseguire l’attestazione è iniziato con l’analisi della situazione interna e con la revisione delle politiche di gestione del personale, fino all’adozione di strumenti per garantire equità retributiva, accesso alle posizioni di leadership e misure di conciliazione vita-lavoro. Un impegno che ha coinvolto in maniera trasversale tutte le strutture Capitoline: i Dipartimenti Pari Opportunità, Risorse Umane, Trasformazione Digitale e Comunicazione Istituzionale insieme al Comitato Unico di Garanzia (CUG) e con il supporto specialistico di NexumSTP S.p.A. e la certificazione di RINA Service S.p.A.

“La certificazione della parità di genere è il risultato di un lungo lavoro, frutto di un impegno costante e di una visione che mette al centro l’inclusione e le pari opportunità. Vogliamo costruire una città più giusta perché ogni persona, a prescindere dal genere, deve avere le stesse opportunità di crescita e di realizzazione.

Roma oggi ottiene un risultato importante, che tuttavia rappresenta solamente il primo passo di un percorso più ampio, che mira a fare della Capitale un modello nazionale ed europeo di equità e sostenibilità sociale”. Così il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Questa certificazione è un punto di partenza, non di arrivo. Dimostra che quando un’Amministrazione sceglie di lavorare con metodo e con una visione chiara, il cambiamento diventa tangibile. Abbiamo costruito un modello di gestione della parità di genere che potrà ispirare altre città e il mondo dell’impresa. Soprattutto, abbiamo creato strumenti concreti che miglioreranno la vita lavorativa di migliaia di persone.

In questi due anni, tre delle nostre partecipate hanno già ottenuto la certificazione, segno che il cambiamento è reale e condiviso e che l’impegno prosegue. Ora dobbiamo spingere ancora più in alto l’asticella, portando questo modello in tutte le partecipate e contaminando il tessuto imprenditoriale per fare di Roma un modello di crescita inclusiva e sostenibile“, aggiunge Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità.

Per raccontare nel dettaglio il percorso di Roma Capitale verso la certificazione della parità di genere, martedì 11 febbraio si terrà in Campidoglio la conferenza stampa in cui verranno illustrati tutti i passi compiuti e le azioni future.

