Roma Capitale rilancia “Scuole aperte la sera e nei weekend”: online il nuovo bando. Oltre 2,5 milioni

È online il nuovo bando “Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend 2025/2026 – 2026/2027”, promosso da Roma Capitale e rivolto agli Istituti Comprensivi e alle Scuole Secondarie di II grado statali nel territorio di Roma. Obiettivo: finanziare attività scolastiche ed educative oltre l’orario ordinario.

L’iniziativa, ormai consolidata nel panorama educativo cittadino, si rinnova con importanti novità: viene infatti rafforzato il protagonismo della comunità educante, prevedendo l’autogestione di una quota delle attività da parte di studenti, famiglie, associazioni studentesche e di genitori.

Aumenta il numero delle scuole finanziate e aumenta anche il supporto economico: ogni scuola selezionata riceverà 17.000 euro l’anno, per un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro all’anno, con un incremento significativo rispetto alle edizioni passate.

Le scuole potranno candidarsi per realizzare almeno 195 ore annue di attività extrascolastiche pomeridiane, serali o nei weekend, tra laboratori artistici, supporto scolastico personalizzato, corsi di lingua, spazi di ascolto, eventi culturali, percorsi affettivi e relazionali, progetti ambientali, scientifici e interculturali e molto altro in collaborazione con associazioni locali, enti del terzo settore e servizi territoriali.

Tutte le attività dovranno essere gratuite e la maggior parte di queste sarà aperta non solo alle studentesse e agli studenti della scuola ma a tutta la cittadinanza.

Particolare attenzione sarà riservata ai progetti che sapranno costruire reti territoriali, promuovere l’inclusione scolastica e sociale, contrastare la dispersione e la povertà educativa, favorire la partecipazione creativa e l’esercizio della cittadinanza attiva da parte delle nuove generazioni.

Pratelli: “Con il nuovo bando fatto passo avanti”

“Negli ultimi anni – spiega l’assessora capitolina a Scuola, formazione e lavoro, Claudia Pratelli – abbiamo visto un’adesione straordinaria delle scuole romane, con centinaia di progetti che hanno trasformato gli istituti in spazi vivi a ogni ora, dove ho visto accadere cose meravigliose, frutto della creatività e dell’impegno di un’intera comunità educante.

Con questo nuovo bando abbiamo voluto fare un passo avanti, innanzitutto ascoltando i protagonisti di questa esperienza, dal corpo docente alla comunità studentesca: l’intento è stato quello di migliorare l’intervento facendo tesoro delle edizioni precedenti”.

Il nuovo bando “finanzia più scuole aperte – sottolinea Pratelli – rafforza il ruolo di studenti, famiglie e territori, promuove ancora di più l’inclusione, per continuare a mettere in campo la strategia più efficace per contrastare la povertà educativa, scommettere sulle passioni e costruire legami più solidi tra scuola e territorio: quella della scuola come punto luce nella città”.

Le modalità di partecipazione e i dettagli operativi sono disponibili nel BANDO pubblicato sulla pagina del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.