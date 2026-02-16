Roma celebra il Capodanno Cinese: inizia l’Anno del Cavallo di Fuoco

Dal 17 febbraio 2026 Roma si veste di rosso e oro per celebrare il Capodanno Cinese e salutare l’ingresso nell’Anno del Cavallo di Fuoco, simbolo di energia, indipendenza e slancio verso il futuro.

Dopo l’anno del Serpente, la Capitale si prepara a giorni di festa diffusa tra cultura, gastronomia e tradizione.

Dalla storica Piazza Vittorio fino agli spazi contemporanei della Stazione Termini, ecco tutti gli appuntamenti principali.

Il cuore della festa: Piazza Vittorio Emanuele II

I Giardini Nicola Calipari, nel quartiere Esquilino, tornano a essere il centro simbolico della comunità cinese romana.

Sabato 21 febbraio (09:00 – 21:00)

Gazebo informativi e stand culturali

Esibizioni di arti marziali

Degustazioni di piatti tipici

Domenica 22 febbraio

Grande parata istituzionale

Danza del leone e draghi tradizionali

Presenza delle autorità cittadine e dell’Ambasciatore cinese

Ingresso gratuito

Un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone, trasformando l’Esquilino in un ponte ideale tra Roma e la Cina.

Novità 2026: il Capodanno al Mercato Centrale Roma

Per la prima volta anche gli spazi del Mercato Centrale, all’interno della Stazione Termini (via Giolitti), ospitano una rassegna dedicata al Capodanno Cinese.

Dal 18 al 28 febbraio

Cooking class sui ravioli tradizionali

Cene tematiche

Laboratori dedicati alla simbologia del Cavallo di Fuoco

L’iniziativa è curata dalle associazioni Associna e LIAO, con l’obiettivo di valorizzare l’incontro tra culture attraverso il cibo e la narrazione delle tradizioni.

Cultura e bambini: Biblioteche di Roma

Anche le biblioteche comunali partecipano ai festeggiamenti con attività dedicate ai più piccoli.

Biblioteca Nelson Mandela (San Giovanni)

25 febbraio – ore 17:00

Laboratorio di origami

Letture animate per bambini dai 5 ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria via email: nelsonmandela@bibliotechediroma.it

Esperienze gastronomiche a tema

Diversi ristoranti propongono menu “portafortuna” ispirati alla tradizione della condivisione e ai simboli di prosperità.

Tra questi:

Dao Restaurant (via Sardegna)

Dao Bistrot (zona Jonio)

Entrambi propongono percorsi degustazione speciali dedicati al rinnovamento e alla fortuna, con piatti selezionati per il loro significato simbolico.

Un ponte culturale nel cuore della Capitale

Il Capodanno Cinese a Roma non è solo una festa folkloristica, ma un momento di dialogo interculturale che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini.

L’Anno del Cavallo di Fuoco si apre così sotto il segno dell’energia e della condivisione, in una città sempre più multiculturale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.