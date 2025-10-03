Roma, colpi da “supermercato”: due ladri arrestati all’Eur. Fermato anche un latitante rumeno

Tecniche semplici, ma pensate per passare inosservati. Questa la strategia di due ladri di supermercato che, nelle ultime ore, sono stati sorpresi e arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato in zona Eur.

A smascherarli, la prontezza degli addetti alla vigilanza e l’intervento rapido degli agenti del IX Distretto Esposizione.

Il primo a finire in manette è stato un 32enne napoletano, che aveva escogitato un trucco tanto ingegnoso quanto fraudolento: riempire il carrello di confezioni multiple dello stesso prodotto, rimuovere quasi tutte le etichette e lasciare un solo codice a barre, quello dell’articolo più economico.

Alla cassa automatica, bastava passare quello, fingere disinvoltura e uscire con centinaia di euro di merce pagandone una minima parte.

Questa volta, però, il tentativo di eludere i controlli non è andato a buon fine: l’uomo è stato bloccato con oltre 600 euro di prodotti non pagati.

Poco dopo, in un altro punto vendita della zona, gli agenti hanno sorpreso un 56enne romano che cercava di portarsi via dieci forme di parmigiano reggiano, nascoste dentro una borsa termica dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio.

Nelle tasche, oltre al formaggio, anche un coltello a serramanico e una forbice tronchese. Anche per lui sono scattate le manette.

Non solo borseggi nei supermercati: sempre all’Eur, la Polizia ha rintracciato un latitante rumeno, già noto per una lunga serie di furti nel suo Paese.

L’uomo, irreperibile da cinque mesi nonostante un mandato di arresto europeo a suo carico, è stato intercettato nei pressi di viale Libano e condotto a Regina Coeli, dove sconterà cinque mesi di reclusione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.