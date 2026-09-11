Roma e la pessima manutenzione delle caditoie

Dopo mesi di afa e di caldo costantemente al disopra della media stagionale, finalmente è giunto un temporale con pioggia abbondante e, purtroppo i consueti allagamenti stradali.

In punti nevralgici dei quartieri, laddove le pendenze convogliano l’acqua piovana a valle (es. Largo Preneste, incrocio di Via Prenestina con Via Tor dé Schiavi) si formano autentici laghi per il difficoltoso deflusso dell’acqua, creando problemi agli sfortunati pedoni che devono “guadare” le strade, anche a rischio di essere “docciati” dalle macchine in transito, così come alla circolazione dei veicoli, soprattutto quelli a due ruote, che rischiano di impantanarsi nel bel mezzo della fiumana.

Il problema, ben noto, è provocato in maniera diffusa un po’ ovunque, dalla pessima manutenzione delle caditoie stradali e dalla scarsa attenzione per la loro efficienza.

Da Google ricaviamo la loro descrizione: “dispositivi di drenaggio urbano che raccolgono l’acqua piovana dalla superficie della strada per convogliarla nella rete fognaria sotterranea”.

Nulla di particolarmente complicato ma essenziale per evitare che le strade cittadine, già caotiche e pericolose normalmente, diventino trappole insidiose in caso di pioggia e temporali.

Occorrerebbe che questi dispositivi fossero periodicamente manutenuti, liberati dai “tappi” che li intasano (foglie, carta, rami di alberi) e che le fogne sottostanti possano accogliere facilmente i flussi d’acqua per farli defluire adeguatamente.

Inoltre, è necessario prestare attenzione a che le caditoie non vengano ricoperte dall’asfalto quando si rifanno i manti stradali, perché, altrimenti, aumenterebbero i rischi di allagamenti e di danni maggiori in caso di piogge intense e temporali improvvisi non essendoci le indispensabili “vie di fuga” per le acque piovane.

Servirebbe, pertanto, un miglior coordinamento fra i Soggetti Istituzionali preposti ai diversi servizi e la pianificazione degli interventi mirati a prevenire molte delle criticità indicate. Infatti, talvolta basta poco e senza eccessivo dispendio di risorse, per recare beneficio alla comunità cittadina.

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