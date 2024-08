Roma e Milano dominano il mercato Immobiliare di Lusso: cresce la domanda per le Ville

Il mercato immobiliare di lusso in Italia continua a prosperare, con Roma e Milano che si confermano leader indiscussi, nonostante un calo rispetto ai giorni pre-Covid. Secondo l’ultimo report di Immobiliare.it, in collaborazione con Coldwell Banker Italy e LuxuryEstate.com, l’offerta di immobili di lusso è cresciuta fino a rappresentare il 2,7% del totale, con un incremento del 0,5% rispetto al 2022.

Milano si conferma la capitale del lusso con uno stock di immobili valutato 7,35 miliardi di euro, dove le abitazioni superano il 99% del mercato. Roma, pur mantenendo una posizione di prestigio, segue al secondo posto con un valore complessivo di 4,50 miliardi di euro. Tuttavia, la Capitale ha visto una contrazione significativa rispetto al 2019, segnata dalla pandemia che ha modificato drasticamente il panorama immobiliare.

Il valore degli immobili di lusso a Roma è sceso del 29% rispetto a prima della pandemia, ma la città rimane tra le top in questa classifica. Il mercato del lusso è per lo più concentrato nel Nord e Centro Italia, con il Nord-Ovest che detiene quasi il 36% dello stock, seguito dal Centro con il 32,5% e il Nord-Est con il 20%. Il Sud e le Isole completano il quadro con rispettivamente il 7% e il 5%.

Tra le località turistiche, la Versilia in Toscana spicca come la terza area più importante dopo Milano e Roma, con un valore immobiliare di 4 miliardi di euro, per lo più costituito da ville (77%).

Nonostante il calo dei valori, la domanda e l’offerta di immobili di lusso continuano a crescere. Le richieste sono aumentate del 2% rispetto al 2019, e anche se gli immobili di lusso restano sul mercato più a lungo rispetto ad altri, il “time to sell” è sceso a 5,7 mesi, tre mesi in meno rispetto a quattro anni fa.

In sintesi, il mercato degli immobili di lusso in Italia presenta un quadro di sfide e opportunità, con Roma e Milano che restano punti di riferimento chiave e la Versilia che emerge come una destinazione di lusso sempre più attraente.

