Roma, ecco le date delle domeniche ecologiche invernali 2025-2026: stop alle auto nella Fascia Verde
La giunta capitolina ha approvato la memoria presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, che definisce il calendario delle cinque domeniche ecologiche per la stagione invernale 2025-2026.
Durante queste giornate, nella zona ZTL “Fascia Verde”, sarà vietata la circolazione ai veicoli con motore endotermico nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30.
Le date previste sono:
7 dicembre 2025
18 gennaio 2026
22 febbraio 2026
29 marzo 2026
Come già avvenuto nella prima domenica ecologica del 9 novembre scorso, le giornate saranno accompagnate da eventi di intrattenimento, culturali e iniziative di sensibilizzazione ambientale, per coinvolgere i cittadini e promuovere stili di vita più sostenibili.
Tutte le informazioni relative a deroghe, variazioni di orari e dettagli operativi saranno comunicate attraverso ordinanze specifiche per ciascuna data.
