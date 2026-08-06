Roma fa il pieno a Ferragosto: attesi 1,7 milioni di turisti, agosto non è più bassa stagione

Una Roma tutt’altro che deserta per il ponte di Ferragosto. La Capitale si appresta a registrare un vero e proprio boom di visitatori nei giorni caldi di metà agosto, confermando una stagione turistica estiva da numeri record.

Stando alle ultime proiezioni rilasciate dall’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, per il periodo di Ferragosto sono attesi in città ben 662 mila arrivi e quasi 1,7 milioni di presenze complessive. Cifre in costante crescita che segnano un incremento rispettivamente del +1,86% e del +1,87% a confronto con lo stesso periodo del 2025.

Statistiche destinate peraltro a salire ulteriormente, come precisato dalle autorità capitoline. «Sono dati aggiornati al 31 luglio, quindi soggetti a possibili aumenti con le prenotazioni last minute. Il turismo a Roma continua a segnare numeri da record e agosto non è più da considerare come bassa stagione», ha sottolineato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

I rilievi di Ferragosto non fanno che coronare un’annata d’oro per l’accoglienza romana. «Il trend rispecchia l’andamento del turismo del 2026, che nel primo semestre ha registrato un segno positivo rispetto al 2025, l’anno da record di Roma: tra gennaio e giugno gli arrivi infatti sono stati 10,9 milioni (+2,62%) mentre le presenze sono state 25,1 milioni (+2,14%)», ha concluso Onorato, ribadendo come il settore rappresenti un volano economico fondamentale: «Siamo contenti perché il turismo è una risorsa da gestire con equilibrio, un’industria che crea posti di lavoro e ricadute economiche».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza